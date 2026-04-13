Kanpur Weather:दिन में बढ़ेगी गर्मी, रातें रहेंगी ठंडी—जानें पूरा अपडेट

UP Weather News:कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम अब पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। सुबह होते ही तेज धूप निकलने के साथ आसमान पूरी तरह साफ रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही लगभग खत्म हो गई है, जिससे दिनभर चमकदार धूप बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह साफ मौसम आने वाले दिनों में स्थिर बना रह सकता है। इसका असर यह होगा कि लोगों को दिन के समय तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जबकि सुबह की शुरुआत हल्की ठंडक के साथ हो सकती है।
मौसम में बदलाव के साथ हवाओं की रफ्तार भी तेज होती नजर आएगी। अनुमान है कि ठंडी हवाएं करीब 1 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी, जिससे दिन में गर्मी का असर कुछ हद तक कम होगा। सुबह और शाम के समय इन हवाओं के कारण मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा और लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि दोपहर में तेज धूप के चलते गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। ऐसे में लोगों को दिन के समय धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है, ताकि स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। साफ आसमान और तेज धूप के चलते गर्मी का असर धीरे-धीरे तेज होता जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि रात के समय तापमान अभी सामान्य से कम रहने की संभावना है, जिससे हल्की ठंडक महसूस होगी। इस तरह दिन में गर्मी और रात में ठंडक वाला मिला-जुला मौसम बना रहेगा। ऐसे मौसम में सेहत का खास ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि तापमान में उतार-चढ़ाव से सर्दी-जुकाम और थकान जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के अनुसार, कानपुर मंडल और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। वे अपनी फसलों की कटाई और मड़ाई का काम तेजी से पूरा कर लें। साथ ही अनाज को अच्छी तरह सुखाकर सुरक्षित रूप से घर या गोदाम में रख लें, ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। साफ और शुष्क मौसम खेती से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल साबित होगा।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग