Kanpur Weather:दिन में बढ़ेगी गर्मी, रातें रहेंगी ठंडी—जानें पूरा अपडेट

मौसम में बदलाव के साथ हवाओं की रफ्तार भी तेज होती नजर आएगी। अनुमान है कि ठंडी हवाएं करीब 1 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी, जिससे दिन में गर्मी का असर कुछ हद तक कम होगा। सुबह और शाम के समय इन हवाओं के कारण मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा और लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि दोपहर में तेज धूप के चलते गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। ऐसे में लोगों को दिन के समय धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है, ताकि स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े।