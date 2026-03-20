Kanpur News: 12 साल तक भेष बदलकर बचता रहा इनामी गैंगस्टर, एक चूक और गिरफ्तारी

पूछताछ में पुलिस को चौंकाने वाला खुलासा मिला है। फरारी के दौरान सद्दाम ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। वह अलग-अलग शहरों के मेलों में छोटी दुकान लगाकर काम करता था, जिससे किसी को उस पर शक नहीं होता था। भीड़भाड़ वाले इलाकों में रहना उसकी रणनीति का हिस्सा था, ताकि वह आसानी से पुलिस की नजरों से बच सके। लगातार ठिकाना बदलने और आम लोगों की तरह जीवन बिताने के कारण वह वर्षों तक गिरफ्तारी से दूर रहा।