Weather news: दिसंबर, जनवरी के बाद फरवरी अपेक्षा से ज्यादा गर्म, जानें मौसम का हाल

After December and January, February warmer than expected फरवरी महीने में मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। ‌धूप के तेज को लोग ज्यादा देर नहीं सह पा रहे हैं। तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि तापमान औसत से अधिक बना हुआ है।

कानपुर•Feb 10, 2025 / 01:08 pm• Narendra Awasthi

After December and January, February warmer than expected आईएमडी और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अनुसार उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ऊंचे आसमान पर बादल छाए रहेंगे। लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति में कमी आएगी।‌ जिससे तापमान बढ़ने की संभावना है। दिसंबर जनवरी के बाद फरवरी भी अपेक्षा से ज्यादा गर्म है। तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव आ रहा है। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री रह सकता है। तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंचने के बाद अचानक तापमान में भारी कमी आती है।