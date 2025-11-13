मौसम का टॉर्चर: कानपुर मंडल में इटावा सबसे ठंडा जिला, पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं का कहर

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर का आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम में उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 14 नवंबर शुक्रवार का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रहने का अनुमान है। इस हफ्ते तापमान 15 और 16 नवंबर का तापमान 11 से 27 डिग्री के बीच, 17 और 18 नवंबर का तापमान 12 से 27 डिग्री के बीच, 19, 20, 21 और 22 नवंबर का तापमान 13 से 26 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।