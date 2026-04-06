Weather Update: बारिश ने बदला मौसम का मिजाज: कानपुर के कई इलाकों में रिकॉर्ड वर्षा

बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात की रफ्तार धीमी हो गई और कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति भी बनी रही। खासकर बाजार क्षेत्रों और मुख्य मार्गों पर लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ी।हालांकि, इस बारिश से जहां एक ओर शहरी जीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है। खेतों में नमी बढ़ने से फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने इसे राहत की बारिश बताया है।