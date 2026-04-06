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Weather Update: बारिश ने बदला मौसम का मिजाज: कानपुर के कई इलाकों में रिकॉर्ड वर्षा

Kanpur Rain: कानपुर में रविवार को विभिन्न इलाकों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। नौबस्ता में सबसे अधिक वर्षा हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई निचले क्षेत्रों में जलभराव से यातायात और जनजीवन प्रभावित रहा।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 05, 2026

कानपुर में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली और शहर के कई इलाकों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए रहे और दिनभर रुक-रुक कर तेज बारिश होती रही। इस बारिश ने पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दिलाई। तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहावना हो गया, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। पार्कों और सड़कों पर बच्चों ने बारिश का जमकर आनंद लिया। वहीं, कुछ जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिली, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

मौसम विभाग के अनुसार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग मात्रा में वर्षा दर्ज की गई। कंपनी बाग में 5.7 मिमी, काकादेव में 6.2 मिमी और सिविल लाइंस में 5.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं नौबस्ता क्षेत्र में सबसे अधिक 7.6 मिमी वर्षा दर्ज हुई। नौबस्ता में हुई तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश से उमस भरी गर्मी से कुछ राहत भी मिली।

बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात की रफ्तार धीमी हो गई और कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति भी बनी रही। खासकर बाजार क्षेत्रों और मुख्य मार्गों पर लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ी।हालांकि, इस बारिश से जहां एक ओर शहरी जीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है। खेतों में नमी बढ़ने से फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने इसे राहत की बारिश बताया है।

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रह सकती है, जिससे हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान कहीं-कहीं तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर जलभराव वाले क्षेत्रों में आवागमन करते समय सावधानी बरतने को कहा है। निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है।

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Published on:

05 Apr 2026 09:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Weather Update: बारिश ने बदला मौसम का मिजाज: कानपुर के कई इलाकों में रिकॉर्ड वर्षा

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