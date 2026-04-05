Weather Update: गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट: पश्चिमी यूपी में बदला मौसम, अगले कुछ घंटे बेहद अहम

कानपुर। प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और पश्चिमी जिलों के लिए जारी ‘नाउकास्ट’ चेतावनी ने लोगों को सतर्क कर दिया है। अगले दो से तीन घंटों के दौरान कई जिलों में तेज हवाएं, गरज-चमक और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इसे गंभीर स्थिति मानते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। यह बदलाव जहां गर्मी से राहत देगा, वहीं तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं खतरा भी बढ़ा सकती हैं।
उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ और संभल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और 5 से 15 मिमी प्रति घंटे की दर से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। विभाग ने इसे संवेदनशील स्थिति बताते हुए लोगों से सतर्क रहने और मौसम के बदलते हालात पर नजर बनाए रखने की अपील की है।
इन जिलों में मौसम का असर अचानक और तीव्र हो सकता है। तेज हवाएं पेड़ों को उखाड़ सकती हैं और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ने की आशंका है, जिससे जान-माल का खतरा बना रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह प्री-मानसून गतिविधियों का हिस्सा है, जिसमें गर्मी के बीच अचानक बादल बनते हैं और आंधी-बारिश होती है। ऐसे में बाहर निकलते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि लापरवाही छोटी घटना को बड़े हादसे में बदल सकती है।
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर खड़े न रहें और पेड़ों या कमजोर संरचनाओं के नीचे शरण न लें। बिजली कड़कने के समय मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग सीमित करें। वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें। किसान और मजदूर तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। घरों में रहने वाले लोग खिड़की-दरवाजे बंद रखें और मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर बनाए रखें। प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है।
जहां यह बारिश भीषण गर्मी से राहत देने का काम करेगी, वहीं तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा लोगों के लिए चुनौती बना रहेगा। तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहावना हो सकता है, लेकिन जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ऐसे में लोगों को लापरवाही से बचते हुए सतर्क रहना होगा। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर नए अलर्ट जारी किए जाएंगे। आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।
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