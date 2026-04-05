Weather Update: गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट: पश्चिमी यूपी में बदला मौसम, अगले कुछ घंटे बेहद अहम

उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ और संभल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और 5 से 15 मिमी प्रति घंटे की दर से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। विभाग ने इसे संवेदनशील स्थिति बताते हुए लोगों से सतर्क रहने और मौसम के बदलते हालात पर नजर बनाए रखने की अपील की है।