कानपुर

पिता की याद में फोटो सामने रखा, लटक गया फांसी पर: इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा ‘मिस यू पापा’

Young man commits suicide in memory of his father कानपुर में एक युवक पिता की याद में आत्महत्या कर ली।‌ जिनकी मौत कैंसर से हो गई थी। इंस्टाग्राम पर पिता की मौत के बाद से हुआ लगातार प्रतिक्रिया दे रहा था।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 04, 2025

पोस्टमार्टम हाउस में अपनों की भीड़ (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)
(फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

Young man commits suicide in memory of his father कानपुर में एक युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके पहले उसने इंस्टाग्राम पर मिस यू पापा लिखा और पापा की फोटो के सामने उसने घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी घरवालों को उस समय हुई। जब बड़ा भाई नीचे उतरा तो उसने देखा कि फांसी के फंदे से लटका है। तत्काल उसे प्राइवेट अस्पताल में ले गए। जहां डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने बताया कि पिता की फोटो सामने रखी थी। घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र की है।

पिता की फोटो के सामने आत्महत्या

उत्तर प्रदेश के कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के भन्नाना पुरवा गांव में हृदयविदारक घटना हो गई। जिसमें 23 वर्षीय सचिन ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। मृतक के भाई सौरव ने बताया कि उनके पिता राजकुमार को मुंह का कैंसर था। जिनकी 20 जुलाई को मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें

जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की घोषणा: नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद, देख आदेश…
बुलंदशहर
बुलंदशहर डीएम (फोटो सोर्स- 'X' DMBulandshahar)

चिट्ठी ना कोई संदेश…

पिता की मौत के बाद सचिन अवसादग्रस्त रहने लगा। रोज अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर मिस यू पापा… लिखता था। कुछ दिन पहले उसने लिखा- "चिट्ठी ना कोई संदेश…" इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। जिसमें पापा राजकुमार की फोटो भी लगाई थी।

क्या कहती है रायपुरवा थाना पुलिस?

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया। रायपुरवा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बृजेश कुमार सरोज ने बताया कि मौत के बाद सचिन अवसादग्रस्त हो गया था। इंस्टाग्राम आईडी पर लगातार सचिन इसलिए एक महीने से लिख रहा था पापा आई मिस यू। अवसाद के कारण उसने आत्महत्या कर ली।

Updated on:

04 Sept 2025 08:54 pm

Published on:

04 Sept 2025 08:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / पिता की याद में फोटो सामने रखा, लटक गया फांसी पर: इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा ‘मिस यू पापा’

