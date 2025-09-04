पिता की याद में फोटो सामने रखा, लटक गया फांसी पर: इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा ‘मिस यू पापा’

Young man commits suicide in memory of his father कानपुर में एक युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके पहले उसने इंस्टाग्राम पर मिस यू पापा लिखा और पापा की फोटो के सामने उसने घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी घरवालों को उस समय हुई। जब बड़ा भाई नीचे उतरा तो उसने देखा कि फांसी के फंदे से लटका है। तत्काल उसे प्राइवेट अस्पताल में ले गए। जहां डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने बताया कि पिता की फोटो सामने रखी थी। घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र की है।