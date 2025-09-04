पिता की याद में फोटो सामने रखा, लटक गया फांसी पर: इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा ‘मिस यू पापा’

Young man commits suicide in memory of his father कानपुर में एक युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके पहले उसने इंस्टाग्राम पर मिस यू पापा लिखा और पापा की फोटो के सामने उसने घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी घरवालों को उस समय हुई। जब बड़ा भाई नीचे उतरा तो उसने देखा कि फांसी के फंदे से लटका है। तत्काल उसे प्राइवेट अस्पताल में ले गए। जहां डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने बताया कि पिता की फोटो सामने रखी थी। घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के भन्नाना पुरवा गांव में हृदयविदारक घटना हो गई। जिसमें 23 वर्षीय सचिन ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। मृतक के भाई सौरव ने बताया कि उनके पिता राजकुमार को मुंह का कैंसर था। जिनकी 20 जुलाई को मौत हो गई थी।
पिता की मौत के बाद सचिन अवसादग्रस्त रहने लगा। रोज अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर मिस यू पापा… लिखता था। कुछ दिन पहले उसने लिखा- "चिट्ठी ना कोई संदेश…" इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। जिसमें पापा राजकुमार की फोटो भी लगाई थी।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया। रायपुरवा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बृजेश कुमार सरोज ने बताया कि मौत के बाद सचिन अवसादग्रस्त हो गया था। इंस्टाग्राम आईडी पर लगातार सचिन इसलिए एक महीने से लिख रहा था पापा आई मिस यू। अवसाद के कारण उसने आत्महत्या कर ली।