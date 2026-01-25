कानपुर में नाबालिग किशोरी को भरोसे में लिया, किया दुष्कर्म, इंस्टाग्राम में हुई थी दोस्ती

Minor raped by youth in Kanpur कानपुर में युवक ने नाबालिग किशोरी से इंस्टाग्राम में दोस्ती की। इसके बाद मोबाइल पर आपस में बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान नाबालिग किशोरी ने लड़के को बताया कि वह मामा के यहां जाना चाहती है। इस पर लड़के ने भरोसा दिया कि वह उसे मामा के यहां छोड़ देगा। युवक नाबालिग किशोरी को मामा के यहां छोड़ने के बहाने निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घर पहुंची युवती ने घटना की जानकारी दी। मां ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला सचेंडी थाना क्षेत्र का है।