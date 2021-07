कोरोना के दौर के बाद अब अस्पताल में लगेगा रक्तदान शिविर

After the season of Corona, now blood donation camp will be held in the hospital

एसडीएम ने किया रक्तदान शिविर के बैनर का विमोचन

-11 जुलाई को लगेगा भाविप का 39 वां शिविर