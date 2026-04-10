Success Story: फल विक्रेता का बेटा बना GST इंस्पेक्टर, रिजल्ट आते ही छलक पड़े पिता के आंख में खुशी के आंसू

शिक्षा निदेशालय की ओर से मार्च माह की जारी की गई रैकिंग में करौली जिला एक बार फिर प्रदेश में अव्वल आया है। करौली जिले ने लगातार दूसरी बार शिक्षा रैकिंग में पहला पायदान हासिल किया है। विशेष बात यह है कि न केवल जिला प्रदेश में अव्वल रहा है, बल्कि अक्सर फिसड्डी रहने वाला जिले के मण्डरायल ब्लॉक ने भी इस रैकिंग में ऊंची छलांग लगाते हुए पहला पायदान हासिल किया है, जो जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। जिले के प्रदेश में अव्वल रहने पर शिक्षा महकमे के अधिकारियों ने खुशी है। शिक्षा रैकिंग में जिले ने कुल 51 अंक स्कोर के साथ टॉप किया है।