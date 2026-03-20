करौली: सरकार से मिली स्वीकृति, पांचना बांध से कल छोड़ेंगे पानी, तैयारी में जुटे अधिकारी

अधिशासी अभियंता ने लोगों से नदी के बहाव क्षेत्र में आवागमन नहीं करने और अपने पशुओं को नदी के आसपास नहीं जाने देने की अपील की है। गौरतलब है कि परम्परा के अनुसार भगवान महावीरजी के वार्षिक मेले के दौरान भगवान जिनेन्द्र की रथयात्रा निकलती है। रथयात्रा गंभीर नदी के तट पर पहुंचती हैं, जहां परम्परा के अनुसार भगवान का अभिषेक किया जाता है। इसी के मद्देनजर पांचना बांध से गंभीर नदी के लिए पानी छोड़ा जाता है।