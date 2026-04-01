Rajasthan Accident: मौत बनकर आई स्कूल बस, बाइक सवार हेडमास्टर की टक्कर से मौत, 15 बच्चे थे बस में सवार

हादसा धंधावली के स्कूल से महज 200 मीटर दूर हुआ था। घटना की सूचना पर गांव भुकरावली से ग्रामीण व परिजन जिला अस्पताल आ गए और विलाप करने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि भूरी सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धंधावली में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थे। आमतौर पर भूरी सिंह चारपहिया वाहन से स्कूल जाते थे, लेकिन बुधवार को बाइक लेकर घर से निकले थे और हादसे का शिकार हो गए। उनके परिवार में पत्नी प्रेमदेवी, दो बेटे ऋषि मीना और रामकेश मीना, तथा बेटी रीना हैं। बड़ा बेटा ऋषि रेलवे में टेक्निशियन है, छोटा बेटा बेंगलुरु में रामकेश स्टेशन मास्टर है, जबकि रीना ने बीएड कर रखा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल बसों की नियमित जांच और चालकों की जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हो।