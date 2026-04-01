8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Rajasthan Accident: मौत बनकर आई स्कूल बस, बाइक सवार हेडमास्टर की टक्कर से मौत, 15 बच्चे थे बस में सवार

Rajasthan Accident: करौली के सूरौठ के बयाना रोड पर प्राइवेट स्कूल बस, बाइक सवार हेडमास्टर को टक्कर मारने के बाद पलट गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी की बाइक के परखच्चे उड़ गए और हेडमास्टर की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

करौली

image

Nikhil Parmar

Apr 08, 2026

Headmaster Death After Acident

हादसे में जान गंवाने वाले हेडमास्टर भूरी सिंह मीना और पलटी बस

सूरौठ/ हिण्डौनसिटी: कस्बे में बुधवार सुबह बयाना रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास निजी स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय बस में 10 से 15 बच्चे बैठे थे। भुकरावली के रहने वाले भूरी सिंह मीना (58), राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धंधावली में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे। सुबह वह बाइक से स्कूल जा रहे थे, जंहा उन्हे प्राइवेट स्कूल बस ने टक्कर मार दी।

सूरौठ थाना के ASI मुरारी लाल ने बताया कि सूरौठ कस्बे के एक निजी विद्यालय की बस सोमला गांव से स्कूली बच्चों को लेकर आ रही थी। बयाना रोड पर बस बाइक सवार भूरी सिंह मीना (58) को टक्कर मारते हुए बिजली पोल से टकरा गई और पलट गई। टक्कर से भूरी सिंह को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस बाइक सवार को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया।

बस पलटी तो रोने लग बच्चे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस के पलटने पर बच्चे घबरा गए और रोने लगे। मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि सभी बच्चों को मामूली चोटें आईं। घटना के बाद स्कूल बस ड्राइवर फरार हो गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूरौठ थाना पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया।

परिजनों में मचा कोहराम

हादसा धंधावली के स्कूल से महज 200 मीटर दूर हुआ था। घटना की सूचना पर गांव भुकरावली से ग्रामीण व परिजन जिला अस्पताल आ गए और विलाप करने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि भूरी सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धंधावली में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थे। आमतौर पर भूरी सिंह चारपहिया वाहन से स्कूल जाते थे, लेकिन बुधवार को बाइक लेकर घर से निकले थे और हादसे का शिकार हो गए। उनके परिवार में पत्नी प्रेमदेवी, दो बेटे ऋषि मीना और रामकेश मीना, तथा बेटी रीना हैं। बड़ा बेटा ऋषि रेलवे में टेक्निशियन है, छोटा बेटा बेंगलुरु में रामकेश स्टेशन मास्टर है, जबकि रीना ने बीएड कर रखा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल बसों की नियमित जांच और चालकों की जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हो।

ये भी पढ़ें

Gas Cylinder Rules: राजस्थान में अब बिना E-KYC नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, सरकार ने कड़े किए नियम
जयपुर
LPG Gas Cylinders shortage Only One and a Half Days Stock Remaining in gwalior mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Apr 2026 07:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Rajasthan Accident: मौत बनकर आई स्कूल बस, बाइक सवार हेडमास्टर की टक्कर से मौत, 15 बच्चे थे बस में सवार

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: भाभी को फोटो-वीडियो भेजने के 4 घंटे बाद ही विवाहिता की संदिग्ध मौत, प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रही थी तैयारी

Bhavna Meena
करौली

Sarso Mandi Bhav: सीड्स ऑयल लैब रिपोर्ट के आधार तय हुए सरसों के भाव, कीमत सुनकर किसानों के खिले चेहरे

sarso msp, sarso msp 2026, sarso mandi bhav, sarso mandi bhav today, sarso mandi bhav today rajasthan, sarso mandi bhav bharatpur today, sarso mandi bhav gangapur city, sarso mandi bhav rajasthan, sarso mandi rate today rajasthan, सरसों भाव, सरसों मंडी भाव, मंडी भाव, मंडी में सरसों का भाव, आज का सरसों मंडी भाव
करौली

Karauli Accident: कैलादेवी से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 18 लोग घायल

Kaila devi accident
करौली

RBSE Board 10th Result 2026: परीक्षा से चार माह पहले हुआ था पिता का निधन, अब बेटी ने 99% अंक लाकर नाम किया रोशन

RBSE Board 10th Result
करौली

Rajasthan Accident: खड़े ट्रक से टकराई कार, पांच माह के मासूम की मौके पर मौत, एक दर्जन घायल

Karauli road accident, NH23 accident Rajasthan, Kaila Devi pilgrims accident, Firozabad devotees accident, Rajasthan car truck collision, road accident India news, Karauli breaking news, highway accident Rajasthan, child death accident India, Rajasthan police investigation, Jaipur referral case, tragic road crash India, Uttar Pradesh pilgrims news, India traffic accident, Rajasthan hospital news
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.