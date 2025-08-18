Patrika LogoSwitch to English

करौली

उत्तराखंड त्रासदी में ‘करौली’ का जवान लापता, 2 महीने पहले ज्वॉइन की थी नौकरी; MLA हंसराज ने ली बचाव अभियान की जानकारी

सपोटरा तहसील के ग्राम पंचायत भरतून के गांव बुद्धपुरा निवासी अजीत सिंह का 13 दिन बाद भी सुराग नहीं लगा है।

करौली

Lokendra Sainger

Aug 18, 2025

karauli news
Photo- Patrika Network

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने से हुई त्रासदी में राजस्थान के 5 जवान लापता हो गए हैं। करौली जिले के सपोटरा तहसील के ग्राम पंचायत भरतून के गांव बुद्धपुरा निवासी अजीत सिंह का 13 दिन बाद भी सुराग नहीं लगा है। इस मामले में विधायक हंसराज बालौती ने आर्मी बेस शिविर हर्षिल के कैप्टन हर्षवर्धन से फोन पर बातचीत कर खोज व बचाव के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली।

20 जून को ही ज्वॉइन की थी नौकरी

जवान अजीत सिंह 14, राजपूताना राइफल्स आर्मी बेस कैंप हर्षिल में तैनात हैं। उन्होंने 4 जून को ट्रेनिंग खत्म कर 20 जून को सेना में नौकरी ज्वॉइन की थी। अभी तक उत्तराखंड प्रशासन और आर्मी द्वारा पुष्ट सूचना नहीं देने से परिवार की बढ़ रही चिंता, जवान के परिजनों ने विधायक हंसराज मीणा से मिलकर पता लगाने की गुहार लगाई। विधायक ने उत्तरकाशी कलेक्टर प्रशांत और कैप्टन हर्षवर्धन से बातचीत की।

MLA ने बातचीत कर ली जानकारी

सपोटरा विधायक हंसराज बालौती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि 'गांव बुद्धपुरा निवासी वीर जवान अजीत सिंह राजपूत, 14 राजपूताना राइफल्स के भी लापता होने की सूचना उनके परिजनों से प्राप्त हुई। तत्पश्चात मैंने जिला कलेक्टर करौली नीलाभ सक्सेना, उत्तरकाशी जनपद कलेक्टर प्रशांत कुमार आर्य और आर्मी बेस शिविर हर्षिल के कैप्टन हर्षवर्धन से फ़ोन पर विस्तृत वार्ता कर स्थिति की जानकारी प्राप्त की। मुझे आश्वस्त किया गया है कि लापता आमजन, सैनिकों और यात्रियों की खोज व बचाव के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।'

उत्तराखंड में प्रदेश के 5 जवान लापता

उतराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से भारतीय सेना की राजपूताना राईफल्स कई जवान लापता हैं। जानकारी के अनुसार लापता जवानों में राजस्थान के कुल 5 जवान शामिल हैं। जिनमें हरलाल कालेर, रतनगढ़ (चूरू), सचिन, सादुलपुर (चूरू), अजीत राजपूत, करौली, हरित सिंह, सीकर, पूनाराम, नागौर हैं।

Published on:

18 Aug 2025 06:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / उत्तराखंड त्रासदी में ‘करौली’ का जवान लापता, 2 महीने पहले ज्वॉइन की थी नौकरी; MLA हंसराज ने ली बचाव अभियान की जानकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

