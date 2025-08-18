उत्तराखंड त्रासदी में ‘करौली’ का जवान लापता, 2 महीने पहले ज्वॉइन की थी नौकरी; MLA हंसराज ने ली बचाव अभियान की जानकारी

सपोटरा विधायक हंसराज बालौती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि 'गांव बुद्धपुरा निवासी वीर जवान अजीत सिंह राजपूत, 14 राजपूताना राइफल्स के भी लापता होने की सूचना उनके परिजनों से प्राप्त हुई। तत्पश्चात मैंने जिला कलेक्टर करौली नीलाभ सक्सेना, उत्तरकाशी जनपद कलेक्टर प्रशांत कुमार आर्य और आर्मी बेस शिविर हर्षिल के कैप्टन हर्षवर्धन से फ़ोन पर विस्तृत वार्ता कर स्थिति की जानकारी प्राप्त की। मुझे आश्वस्त किया गया है कि लापता आमजन, सैनिकों और यात्रियों की खोज व बचाव के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।'