राजस्थान में 5 साल की गारंटी से बनी पांच करोड़ की सड़क 2 साल में टूटी, दो दर्जन गांवों के लोग परेशान

राजस्थान के करौली के गुढ़ाचंद्रजी ग्रामीण इलाकों में वर्षों से जर्जर सड़कों की हालत इस मानसून की भारी बरसात ने और खराब कर दी है। सड़कों के जख्म भरने के बजाए और गहरे हो गए हैं। जिन पर चलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दो वर्ष पूर्व 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी ढहरिया मोड़ से उजीरना की सड़क का इस बरसात ने दम निकाल दिया है। सड़क पहले से जर्जर हो रही थी, लेकिन अब और खराब हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर सड़क की मरमत हो जाती तो इसकी यह हालत नहीं होती।