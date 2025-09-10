दर्दनाक हादसा: नहाने के दौरान नदी में डूबे दो किशोर, एक सुरक्षित निकाला दूसरे की मौत

रोहित के पहले मिलने से लोगों ने उसे नदी के दूसरे छोर पर निकाल लिया। करीब पौने घंटे तक तलाश के बाद ललित को बाहर निकाला जा सका। परिजन दोनों को जिला चिकित्सालय लेकर आए। जहां ललित को मृत घोषित कर दिया । वहीं रोहित को भर्ती कर उपचार के बाद बुधवार को छुट्टी देदी गई। श्रीमहावीरजी थाना के सहायक उपनिरीक्षक मोतीलाल ने डा. रामनरेश कुम्भकार से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक ललित कक्षा 8 में पढ़ता था।