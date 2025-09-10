दर्दनाक हादसा: नहाने के दौरान नदी में डूबे दो किशोर, एक सुरक्षित निकाला दूसरे की मौत

हिण्डौनसिटी (करौली)। समीप के गांव सनेट में मंगलवार शाम को गंभीर नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से दो किशोर डूब गए। नदी के किनारे पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखा एक को सुरक्षित निकाल लिया। वहीं दूसरे किशोर की मौत हो गई। जिला चिकित्सालय लेकर आने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को श्रीमहावीरजी थाना पुलिस के शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक ललित (12) पुत्र भरत लाल कोली निवासी सनेट है।
परिजनों के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे स्कूल से घर लौटने के बाद ललित व उसके 5-7 हमउम्र दोस्त गंभीर नदी में नहाने गए थे। इस दौरान ललित व उसका दोस्त रोहित गहरे पानी की तरफ चले गए। शाम करीब 5 बजे दोनों को डूबता देख साथ गए किशोरों ने शोर मचाया। इस पर नदी के किनारे मौजूद ग्रामीणों ने क्षेत्र के तैराकों को बुलाकर दोनों को पानी से बाहर निकाला।
रोहित के पहले मिलने से लोगों ने उसे नदी के दूसरे छोर पर निकाल लिया। करीब पौने घंटे तक तलाश के बाद ललित को बाहर निकाला जा सका। परिजन दोनों को जिला चिकित्सालय लेकर आए। जहां ललित को मृत घोषित कर दिया । वहीं रोहित को भर्ती कर उपचार के बाद बुधवार को छुट्टी देदी गई। श्रीमहावीरजी थाना के सहायक उपनिरीक्षक मोतीलाल ने डा. रामनरेश कुम्भकार से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक ललित कक्षा 8 में पढ़ता था।