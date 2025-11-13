Rajasthan : इस बांध से छोड़ा गया पानी, किसानों में खुशी की लहर, इन गांवों को मिलेगा लाभ

कालीसिल बांध: फोटो पत्रिका
सपोटरा (करौली)। क्षेत्र के सबसे बड़े कालीसिल बांध की नहर खोली गई, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता अजय सिंह की उपस्थिति में मुख्य नहर को प्रारंभ किया गया। इससे पहले विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों की ओर से विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जिसके बाद किसानों के लिए नहरों में पानी छोड़ा गया। इससे नहरों में पानी कलकल करते हुए आगे बढ़ा। कालीसिल बांध के पानी से सपोटरा क्षेत्र की लगभग 4900 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वर्तमान में बांध में 25 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों को रबी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा।
कालीसिल बांध किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है। इसकी मुख्य नहर और माइनर नहरें कुल 47 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। इससे किसानों को रबी फसल के लिए पर्याप्त सिंचाई पानी प्राप्त होता है। कालीसिल बांध में मुख्य नहर सहित कुल 11 माइनर नहरें हैं। मुख्य नहर की लंबाई लगभग 17.5 किलोमीटर है। इन माइनर नहरों में निशाना, भंडारीपुरा, खानपुर, जोड़ली, बडौदा, गांवदा, माधोराजपुरा, नारौली डांग, चौडागांव और अमरगढ़ माइनर नहरें शामिल हैं।
कालीसिल बांध की मुख्य नहर से निशाना, भंडारीपुरा, अमरगढ़, रामठरा, सपोटरा, पूठन का पुरा, धूलवास, बूकना, पहाड़पुरा, किशोरपुरा, जोडली, डूंडीपुरा, अडूदा, गोरधनपुरा, जीरोता, एकट, माधोराजपुरा, इनायती, खावदा, गज्जूपुरा, औडच, रानीपुरा, चौडागांव, डाबिर, डूड्यापुरा, मेदपुरा, गुलाबपुरा, डूडीपुरा, खानपुर सहित आसपास के कई गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। विभाग की ओर से नहरों की सफाई करवाने के बाद पानी छोड़ा गया है। हालांकि प्रारंभिक चरण में सीमित मात्रा में जल छोड़ा गया है, जबकि गुरुवार सुबह से नहर में अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा।
नहरों की निगरानी के लिए जल संसाधन विभाग ने कार्मिकों के अलग-अलग दल गठित किए हैं। अधिकारी लगातार जल निकासी और प्रवाह पर नजर बनाए हुए हैं। विभागीय अधिकारियों की ओर से बताया गया कि नहर के अंतिम छोर तक किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए समुचित प्रबंधन किया गया है।
इनका कहना है
कालीसिल बांध की मुख्य नहर से लगभग 25 फीट की भंडारण क्षमता से पानी छोड़ा गया है। किसानों को रबी सीजन में फसलों की सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध रहेगा।
अजयसिंह, कनिष्ठ अभियंता, जल संसाधन विभाग
