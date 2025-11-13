Rajasthan : इस बांध से छोड़ा गया पानी, किसानों में खुशी की लहर, इन गांवों को मिलेगा लाभ

सपोटरा (करौली)। क्षेत्र के सबसे बड़े कालीसिल बांध की नहर खोली गई, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता अजय सिंह की उपस्थिति में मुख्य नहर को प्रारंभ किया गया। इससे पहले विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों की ओर से विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जिसके बाद किसानों के लिए नहरों में पानी छोड़ा गया। इससे नहरों में पानी कलकल करते हुए आगे बढ़ा। कालीसिल बांध के पानी से सपोटरा क्षेत्र की लगभग 4900 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वर्तमान में बांध में 25 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों को रबी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा।