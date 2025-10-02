करौली: गंभीर नदी के तेज बहाव में बही कार, महिला की मौत, चार घायल

करौली। श्रीमहावीरजी कस्बे में गुरुवार को गंभीर नदी के कॉजवे पर तेज बहाव में एक कार बह गई। कार में सवार फिरोजाबाद के एक परिवार के पांच लोग थे, जो भगवान महावीर स्वामी के दर्शन कर शांतिवीर नगर की ओर लौट रहे थे। हादसे में 61 वर्षीय मनोरमा जैन की डूबने से मौत हो गई, जबकि अंकित जैन, उनकी पत्नी अंशुल, बेटा कियान (3) और बेटी अद्विका (6) घायल हो गए।