करौली: गंभीर नदी के तेज बहाव में बही कार, महिला की मौत, चार घायल

करौली। श्रीमहावीरजी कस्बे में गुरुवार को गंभीर नदी के कॉजवे पर तेज बहाव में एक कार बह गई। कार में सवार फिरोजाबाद के एक परिवार के पांच लोग थे, जो भगवान महावीर स्वामी के दर्शन कर शांतिवीर नगर की ओर लौट रहे थे। हादसे में 61 वर्षीय मनोरमा जैन की डूबने से मौत हो गई, जबकि अंकित जैन, उनकी पत्नी अंशुल, बेटा कियान (3) और बेटी अद्विका (6) घायल हो गए।
ग्रामीणों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को निकाला, लेकिन मनोरमा को बचाया नहीं जा सका। घायलों को हिण्डौन जिला अस्पताल रेफर किया गया। गुरुवार को गंभीर नदी के कोजवे पर 6 फीट से अधिक पानी बह रहा था। शांतिवीर नगर की ओर जाने के दौरान चालक सुरेश सक्सैना ने कार को निकालने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण कार बह गई।
स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए अंकित, अंशुल, कियान और अद्विका को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन मनोरमा जैन कार के साथ करीब 250 मीटर तक बह गईं। ग्रामीणों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हाल के दिनों में लगातार बारिश और पांचना बांध से पानी छोड़े जाने के कारण गंभीर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है।
