फूट-फूटकर रो रहें 4 बच्चे, हृदयविदारक घटना से छिन गया ‘मां का साया’

बता दें कि, कटनी के बरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुतरी में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात एक हृदयविदारक घटना घटित हो गई। घर में सोते समय सर्पदंश का शिकार हुई रेखा बाई फूलचंद विश्वकर्मा (40) की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात करीब 3 बजे जब रेखा बाई अपने घर में सो रही थीं, तभी अचानक सर्प ने उन्हें काट लिया। परिवार के लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी होते ही उन्हें उपचार के लिए बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पहले प्राथमिक इलाज कराया गया और बाद में हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद शुक्रवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।