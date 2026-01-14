राहुलबाग में चाइनीज मांझे का कहर, साइकिल चला रहा मासूम घायल, बची जान!

कटनी. कोतवाली थाना क्षेत्र के राहुलबाग में चाइनीज मांझे की खतरनाक मौजूदगी ने एक बार फिर इसकी भयावहता को उजागर कर दिया है। कॉलोनी के पार्क में साइकिल चला रहे सात वर्षीय मासूम बच्चे के गले में अचानक पतंग का मांझा फंस गया, जिससे उसके गले में चोट आ गई। घटना के बाद परिजन घबरा गए और आनन-फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां समय रहते तत्काल उपचार किया गया।

बच्चे का उपचार करने वाले डॉ. प्रसंग बजाज ने बताया कि मांझे से घायल बच्चा उनके परिचित परिवार का ही है। गले में आई चोट की स्ट्रीचिंग करनी पड़ी। डॉक्टरों के अनुसार यदि मांझा थोड़ी देर और गले में फंसा रहता तो यह चोट जानलेवा भी हो सकती थी। गले की नस कटने का गंभीर खतरा था। गनीमत यह रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई। यह घटना चार दिन पहले की है, जो अब सामने आई है।