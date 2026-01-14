14 जनवरी 2026,

कटनी

राहुलबाग में चाइनीज मांझे का कहर, साइकिल चला रहा मासूम घायल, बची जान!

नगर निगम की एमआईसी बैठक में उठा मुद्दा, प्रतिबंध के बावजूद चोरी-छिपे बिक रहे खतरनाक मांझे पर सख्त कार्रवाई की मांग

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Jan 14, 2026

Child’s Throat Severed by Kite String

Child’s Throat Severed by Kite String

कटनी. कोतवाली थाना क्षेत्र के राहुलबाग में चाइनीज मांझे की खतरनाक मौजूदगी ने एक बार फिर इसकी भयावहता को उजागर कर दिया है। कॉलोनी के पार्क में साइकिल चला रहे सात वर्षीय मासूम बच्चे के गले में अचानक पतंग का मांझा फंस गया, जिससे उसके गले में चोट आ गई। घटना के बाद परिजन घबरा गए और आनन-फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां समय रहते तत्काल उपचार किया गया।
बच्चे का उपचार करने वाले डॉ. प्रसंग बजाज ने बताया कि मांझे से घायल बच्चा उनके परिचित परिवार का ही है। गले में आई चोट की स्ट्रीचिंग करनी पड़ी। डॉक्टरों के अनुसार यदि मांझा थोड़ी देर और गले में फंसा रहता तो यह चोट जानलेवा भी हो सकती थी। गले की नस कटने का गंभीर खतरा था। गनीमत यह रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई। यह घटना चार दिन पहले की है, जो अब सामने आई है।

चोरी-छिपे हो रही बिक्री

इस गंभीर घटना को लेकर नगर निगम की राजनीति भी गरमा गई। एमआईसी सदस्य एवं पार्षद सुभाष साहू शिब्बू ने मंगलवार को नगर निगम में आयोजित एमआईसी की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने महापौर और निगम अधिकारियों के समक्ष कहा कि चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद शहर में इसकी चोरी-छिपे बिक्री हो रही है। उन्होंने नगर निगम और पुलिस प्रशासन से सघन जांच अभियान चलाकर ऐसे विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पार्षद ने कहा कि यह मांझा एक मासूम की मौत की वजह भी बन सकता था और भविष्य में किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता।

हरकत में आया निगम प्रशासन

मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए नगर निगम प्रशासन भी हरकत में नजर आया। मंगलवार शाम शहर के पतंग विक्रेताओं को चाइनीज मांझे के विक्रय और उपयोग पर रोक को लेकर समझाइश दी गई। स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी ने बताया कि विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी हालत में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का भंडारण या विक्रय न करें। उन्होंने बताया कि यह मांझा मानव जीवन के साथ-साथ पशु-पक्षियों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अत्यंत घातक है। समझाइश के दौरान विक्रेताओं को सुरक्षित विकल्प के रूप में सूती और कपास के मांझे बेचने के लिए प्रेरित किया गया। निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

जांच पर सवाल: पीएचई 3600 जांच का लक्ष्य कर रहा पूरा तो नगर निगम ने सालभर में की 1360 जांचें
कटनी
Katni water

14 Jan 2026 06:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / राहुलबाग में चाइनीज मांझे का कहर, साइकिल चला रहा मासूम घायल, बची जान!

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

दौड़ती मुंबई-हावड़ा मेल में गूंजी किलकारी

katni
कटनी

देश का सबसे लंबा रेलवे ग्रेड सेपरेटर बनाने वाली एलएंडटी कंपनी के 300 श्रमिकों ने किया काम बंद

Strike by Workers of Railway Grade Separator Construction Company
कटनी

राजस्व-पुलिस में बेहतर समन्वय से ही मजबूत होगी कानून व्यवस्था, इस बैठक में हुआ मंथन

Meeting crime control in katni
कटनी

852 लाख की लागत से अफसरों ने बनवा दिया पुल, अब रास्ता बनाने चार माह से जमीन मिलने का इंतजार

Setu nigam bridge
कटनी

तेवरी से शहर आ रही शराब, डिलेवरी से पहले वाहन सहित 32 पेटी जब्त, शराब की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई

Action Taken Against Liquor Smuggling in Katni
कटनी
