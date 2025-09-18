एमपी में मिला सोने का भंडार, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

Gold- खनिजों के लिहाज से मध्यप्रदेश मालामाल है। यहां कोयला, लोहा, हीरा आदि के अकूत भंडार हैं। प्रदेश में कई जगहों पर सोना भी मिला है। इनमें कटनी भी शामिल हैं जहां के स्लीमनाबाद में भरपूर सोना मिला है। इमलिया गोल्ड व बेस मेटल ब्लॉक परियोजना की लोक सुनवाई पूरी हो चुकी है और पर्यावरण अनुमति मिलने के बाद सोना, तांबा, लेड-जिंक, सिल्वर के लिए खनन शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुरुवार को कटनी पहुंचे तो जिले में उपलब्ध खनिजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब तो यहां सोना भी मिलने वाला है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कटनी को अब कनकपुरी कहा जाएगा।