एमपी में मिला सोने का भंडार, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

Gold- खनिजों के लिहाज से मध्यप्रदेश मालामाल है। यहां कोयला, लोहा, हीरा आदि के अकूत भंडार हैं। प्रदेश में कई जगहों पर सोना भी मिला है।

कटनी

deepak deewan

Sep 18, 2025

CM's big announcement on gold reserves in Katni
CM's big announcement on gold reserves in Katni-फाइल फोटो

Gold- खनिजों के लिहाज से मध्यप्रदेश मालामाल है। यहां कोयला, लोहा, हीरा आदि के अकूत भंडार हैं। प्रदेश में कई जगहों पर सोना भी मिला है। इनमें कटनी भी शामिल हैं जहां के स्लीमनाबाद में भरपूर सोना मिला है। इमलिया गोल्ड व बेस मेटल ब्लॉक परियोजना की लोक सुनवाई पूरी हो चुकी है और पर्यावरण अनुमति मिलने के बाद सोना, तांबा, लेड-जिंक, सिल्वर के लिए खनन शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुरुवार को कटनी पहुंचे तो जिले में उपलब्ध खनिजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब तो यहां सोना भी मिलने वाला है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कटनी को अब कनकपुरी कहा जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 सितंबर को कटनी जिले को बड़ी सौगात दी। उन्होंने जिले के बड़वारा में सांदीपनि विद्यालय समेत करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसके अलावा उन्होंने सिंचाई सुविधाओं के विकास, जलाशय की मरम्मत की भी घोषणा की। कुल 234 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में बताया कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों को दीपावली के बाद हर महीने 1500 रुपए राशि देगी। सरकार टॉपर बच्चों को स्कूटी और बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक लाने पर लैपटॉप दे रही है। उन्होंने कहा कि कटनी को शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिलेगी।

कटनी कनकपुरी बनेगा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि माइनिंग कॉन्क्लेव के माध्यम से कटनी जिले में 56 हजार करोड़ रुपये का निवेश आया है। कटनी में कोयला, लाइमस्टोन और क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार हैं। अब तो यहां सोना भी मिलने वाला है। कटनी कनकपुरी बनेगा।

बता दें कि कटनी में कुल 6.51 हेक्टेयर में फैली खदान में गोल्ड अयस्क होने का अनुमान है। हर साल यहां से 33,214 टन गोल्ड अयस्क समेत अन्य खनिज निकाले जाएंगे। गोल्ड अयस्क से सोना मिलेगा।

स्लीमनाबाद तहसील के इमलिया गांव में खसरा 1536, 1537, 1563, 1564, 1565 व 1576 के 6.51 हेक्टेयर में गोल्ड(Gold Mine) समेत कॉपर, लेड-जिंक व सिल्वर के खनन के लिए 50 साल की लीज दी गई है। केंद्रीय खान मंत्रालय ने 23 अगस्त 2023 को खनन योजना को मंजूरी दी थी।

18 Sept 2025 08:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / एमपी में मिला सोने का भंडार, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

