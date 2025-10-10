रिवरफ्रंट में भ्रष्टाचार!: पहली ही बारिश में धंसी करोड़ों रुपए की पिचिंग, कांक्रीट भी टूटा, पाथ-वे क्षतिस्ग्रत, पेड़ नदी में बहे

कटनी. शहर की जीवनदायनी कटनी नदी में सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर निगम द्वारा रिवर फ्रंट का काम कराया जा रहा है। रिवरफ्रंट का काम कटायेघाट, मोहनघाट व मसुरहा घाट पर चल रहा है। कटायेघाट में 559 लाख, मसुरहा घाट में 1.8 करोड़ व मोहनघाट में 75 लाख रुपए की लागत से रिवरफ्रंट का काम हो रहा है। तीनों ही स्थानों पर ठेकेदारों ने गुणवत्ता से जमकर खिलवाड़ किया है, क्योंकि पहली ही बारिश में काम धड़ाम हो गया है। कहीं पर पिचिंग धंस गई है तो कहीं पर कांक्रीट खराब हो गया है।

तीनों ही स्थानों पर मनमाने तरीके से ठेका कंपनियों ने काम कराया है। पेटी पर कटायेघाट में काम चल रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा गुणवत्ता की अनदेखी हो रही है। यहां पर पिचिंग के नाम पर औपचारिकता निभाई गई है। हालांकि पिचिंग में कहीं पर भी मानकों का पालन नहीं हुआ। लगभग 8 करोड़ रुपए से अधिक के काम की न तो नगर निगम के जिम्मेदार प्रतिनिधि ठीक से निगरानी कर रहे हैं और ना ही अधिकारी। ठेकेदारों से सांठगांठ के चलते जनता की खून-पसीने से जमा होने वाले टैक्स की जमकर होली खेली जा रही है।