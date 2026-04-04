40 फीट ऊंचे ग्रेड सेपरेटर ब्रिज पर फंसी गाय, रेस्क्यू कर बचाई गई जिंदगी

यदि समय रहते रेस्क्यू नहीं किया जाता, तो गाय के ट्रेन से टकराने की आशंका थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। इस सफल रेस्क्यू से एक संभावित दुर्घटना टल गई और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। घटना के बाद ग्रेड सेपरेटर ब्रिज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतनी ऊंचाई और महत्वपूर्ण रेल ट्रैक होने के बावजूद पशुओं के पहुंचने की स्थिति चिंता का विषय है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। इस सफल रेस्क्यू अभियान में रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की तत्परता की सराहना की जा रही है।