कटनी से जारी हुई फर्जी सिमों से कई प्रदेशों में हुआ लाखों का साइबर फ्रॉड!

कटनी. साइबर ठगी करने वाले नंबरों की जांच में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बहोरीबंद पुलिस ने फर्जी तरीके से सिम सक्रिय कर बेचने वाले चौबे आरोपी को दबोचा तो साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ है। महज 500 रुपए की लालच में भोलेभाले लोगों के नाम की सिम एक्टीवेट कर बेचने के चलते जालसाजों ने दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाते हुए लाखों रुपए की ठगी की है। बहोरीबंद पुलिस ने मंगलवार को चौथे आरोपी संदीप लोधी (33) निवासी मसंधा को गिरफ्तार किया तो साइबर ठगी का नेटवर्क सामने आया।

बता दें कि जितेंद्र बर्मन निवासी पाकर थाना बाकल कियोस्क सेंटर संचालक है, जो सिम एक्टीवेट करने का भी काम करता था। इसने अन्य साथियों के साथ मिलकर जनवरी में माह में एक बार में 4 सिम दूसरी बार में 10 सिमें, फरवरी में 18 सिमें बेंचीं। जितेंद्र के साथी राजस्थाना के कामा जिला डींग निवासी युवक राशिद को सिमें बेची हैं। राशिद को सिमें एक-एक हजार रुपए में बेची हैं, जिनके माध्य से अलग-अलग राज्यों के लोगों के साथ ठगी हुई है। यह ठगी लाखों रुपए में है। इस मामले में आरोपी राशिद सहित अब्राहिम खान, सलमान खान की तलाश जारी है।