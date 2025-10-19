दोस्त की दगाबाजी: कटनी के पान वाले का खाता खुलवाकर बेचा, साइबर ठगों ने देशभर में किया करोड़ों का फ्रॉड

कटनी. शहर के एक पान कारोबारी का दोस्त ने खाता खुलवाकर बड़ी दगाबाजी की है। खाते के एटीएम, पासबुक और चेकबुक लेजाकर उसने साइबर ठगों को बेच दिया, जिससे ठगों ने देशभर में आधा सैकड़ों से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। बैंगलोर साइबर पुलिस से आये नोटिस के बाद पान कारोबारी को उसके खाते का उपयोग कर किए जा रहे करोड़ों के फ्रॉड की जानकारी लगी। वह पुलिस के पास पहुंचा और नोटिस की जानकारी दी, बहरहाल कटनी पुलिस करोड़ों के इस फ्राड की एफआइआर दर्ज कर जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार हर्ष गंगवानी निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली पान का कारोबार करता है। उसके दोस्त धीरज नागवानी झूलेलाल मंदिर रोड गुरुनानक वार्ड ने संपर्क किया। कहा कि वह नया कारोबार चालू कर रहा है, जिसके लिए बैंक खाते की जरूरत है। रुपयों का लालच देकर हर्ष का आइडीएफसी बैंक में जनवरी 2025 खाता खुलवा दिया। इसके बाद चैकबुक, पासबुक, एटीएम सहित सभी दस्तावेज अपने पास रखकर दिल्ली के साइबर ठगों को खाता बेच दिया। इसके बाद इस खाते से साइबर ठगों ने देशभर में 48 लोगों को शिकार बनाते हुए लोगों से 5 करोड़ रुपए से अधिक का साइबर फ्रॉड किया है।