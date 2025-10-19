दोस्त की दगाबाजी: कटनी के पान वाले का खाता खुलवाकर बेचा, साइबर ठगों ने देशभर में किया करोड़ों का फ्रॉड

RAS officer wife was cyber cheated (Patrika Photo)
कटनी. शहर के एक पान कारोबारी का दोस्त ने खाता खुलवाकर बड़ी दगाबाजी की है। खाते के एटीएम, पासबुक और चेकबुक लेजाकर उसने साइबर ठगों को बेच दिया, जिससे ठगों ने देशभर में आधा सैकड़ों से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। बैंगलोर साइबर पुलिस से आये नोटिस के बाद पान कारोबारी को उसके खाते का उपयोग कर किए जा रहे करोड़ों के फ्रॉड की जानकारी लगी। वह पुलिस के पास पहुंचा और नोटिस की जानकारी दी, बहरहाल कटनी पुलिस करोड़ों के इस फ्राड की एफआइआर दर्ज कर जांच में जुट गई है।
जानकारी के अनुसार हर्ष गंगवानी निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली पान का कारोबार करता है। उसके दोस्त धीरज नागवानी झूलेलाल मंदिर रोड गुरुनानक वार्ड ने संपर्क किया। कहा कि वह नया कारोबार चालू कर रहा है, जिसके लिए बैंक खाते की जरूरत है। रुपयों का लालच देकर हर्ष का आइडीएफसी बैंक में जनवरी 2025 खाता खुलवा दिया। इसके बाद चैकबुक, पासबुक, एटीएम सहित सभी दस्तावेज अपने पास रखकर दिल्ली के साइबर ठगों को खाता बेच दिया। इसके बाद इस खाते से साइबर ठगों ने देशभर में 48 लोगों को शिकार बनाते हुए लोगों से 5 करोड़ रुपए से अधिक का साइबर फ्रॉड किया है।
साइबर ठगी के मामलों की जांच कर रही बैंगलोर साइबर पुलिस की नजर में जब यह खाता आया तो इसका रिकॉर्ड देखा गया। कटनी जिले के इस खाते में करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन मिला। इसके बाद बैंगलोर पुलिस ने 29 मई को पहला नोटिस जारी किया। पान करोबारी हर्ष गंगावानी ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया तो रिमाइंडर भेजा व कार्रवाई की चेतावनी दी तो हर्ष घबरा गया और कटनी पुलिस के पास पहुंची। कोतवाली थाने में जाकर पूरे घटना की जानकारी दी।
पूरे घटनाक्रम की जानकारी जब एसपी तक पहुंची तो उन्होंने मामले की पड़ताल शुरू कराई। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर रिकॉर्ड देखे तो पाया कि पान कारोबारी के इस खाते का उपयोग करीब आधा सैकड़ा से अधिक लोगों केे साथ ठगी करने में हुआ है। इसी खाते में करोड़ों रुपए की राशि आई और साइबर ठगों ने इसे खुर्दबुर्द कर दिया। इस खाते में 29 लाख 51 हजार रुपए का लेनदेन भी हुआ है।
पान कारोबारी का खाता खुलवाकर बेचने वाले व इस प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने धारा 318(4), 319(2) बीएनएस के तहत एफआइआर दर्ज किया है। आरोपी बनाए गए धीरज नागवानी से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पूछताछ में यह सामने आया कि इस खाते का उपयोग दिल्ली सहित अन्य राज्य में में बैठे साइबर ठगों ने किया है। आरोपी से मिले सुराग के बाद अब कटनी पुलिस की एक टीम भेजे जाने की तैयारी में है। संभावना है कि पुलिस जल्द ही ठगी करने वालों को दबोच कर बड़ा खुलासा करेगी। इस पूरे मामले की जांच एसपी ने रंगनाथ नगर थाना प्रभारी अरुणपाल सिंह को सौंपी है।
पान का कारोबारी का खाता खोलकर उसे बेचने व उसी खाते का उपयोग करोड़ों रुपए की साइबर ठगी में सामने आया है। खाता खुलवाने वाले आरोपी से पूछताछ में कई अहम सुराग लगे हैं। इस खाते का उपयोग देशभर में करीब आधा सैकड़ा से अधिक ठगी में किया गया है। जल्द ही ठगी से जुड़े इस नेटवर्क को पकड़ा जाएगा।
अभिनय विश्वकर्मा, एसपी।
