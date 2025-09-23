फिजूलखर्ची: लगते ही बंद हो रहीं 35 लाख रुपए की डेकेरेटिव पोल लाइटें

कटनी. नगर निगम द्वारा शहर को रोशन और आकर्षक बनाने के नाम पर लगाई जा रही डेकेरेटिव पोल लाइटें अब सवालों के घेरे में हैं। हाल ही में बीडी अग्रवाल वार्ड और गुरुनानक वार्ड में 35 लाख रुपए से अधिक लागत से लगाए गए पोल और लाइटें चालू होते ही खराब होने लगी हैं। कई मार्गों पर तो लाइटें अभी चालू ही नहीं हुईं, वहीं जो चालू हैं उनमें से 30 से 80 फीसदी तक बंद हो चुकी हैं। इससे नगर निगम की कार्यप्रणाली और ठेका कंपनी की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, ठेका कंपनी द्वारा लाइटें गुणवत्तापूर्ण ढंग से नहीं लगाई गईं। केवल एक माह के भीतर ही कई लाइटें बंद हो गई हैं। बीडी अग्रवाल वार्ड क्षेत्र की अधिकांश लाइटें तो पूरी तरह अंधेरे में हैं। स्थानीय लोग इसे सीधे-सीधे भ्रष्टाचार और लापरवाही से जोडकऱ देख रहे हैं। लगातार नगर निगम के कार्यों में चल रही मनमानी से जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।