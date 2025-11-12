SIR: इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दे रही धोखा, वोटरों तक नहीं पहुंच रहे पत्रक

ECI website mapping issues (फोटो- सोशल मीडिया)
ECI website error: लगातार निगरानी और बैठकों में जारी निर्देशों के बावजूद, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (voter list SIR) धीमा बना हुआ है। कुछ क्षेत्रों में फ़ील्ड संबंधी समस्याएं बाधा बन रही हैं, तो कहीं डिजिटल तकनीक बाधाएं खड़ी कर रही है। सबसे बड़ी समस्या मतगणना पत्रों की उपलब्धता और वितरण की है।
मतगणना पत्रक उपलब्ध नहीं हैं, और उनका वितरण भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कटनी ज़िले के 9,029,400 मतदाताओं के लिए, केवल 6,76,369 मतगणना पत्रक पहुंचे हैं, और इनमें से केवल 2,9320 वितरित किए गए हैं। परिणामस्वरूप, केवल 20.89 प्रतिशत मतदाताओं को ही ये प्राप्त हुए हैं। (mp news)
वर्ष 2003 की मतदाता सूची से जानकारी निकालने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट जल्दी नहीं खुलती। दोपहर में रफ्तार धीमी रहती है। इधर, कार्य की अब रोजाना रिपोर्ट ली जा रही है।
नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र की चारों विधानसभाओं में एसआइआर की शुरुआत के आठ दिन बीतने के बाद भी ज्यादातर मतदाताओं तक बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) पत्रक नहीं पहुंच सके हैं। जबकि दिसंबर तक गणना पत्रकों को भरकर देने की समय सीमा है। उल्लेखनीय है कि गणन पत्रक में न केवल वर्तमान बल्कि वर्ष 2003 से जुड़ी जानकारियां भरनी हैं। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वेंडर के तेजी से प्रपत्र नहीं भेजने के कारण आगे की प्रक्रिया रुकी हुई है।
बीएलओ क्यूआर कोड से मतदाताओं की मैपिंग कर रहे हैं। उन्हें भी समस्या जा रही है। कप्यूटर में तो इसे करना आसान है लेकिन वे अपने मोबाइल से यह काम कर रहे हैं। कई बार वहां नेटवर्क नहीं मिलता। ज्यादातर मौकों पर वेबसाइट भी साथ नहीं देती है। (mp news)
जिले में एसआइआर का काम तेजी करवाने सभी प्रयास किए जा रहे हैं। गणना पत्रक की प्रिंटिंग में तेजी आई है। सभी तहसीलदार और एसडीएम को जल्द से जल्द पत्रक वितरण कराने कहा गया है। हर मतदाता तक यह जल्दी से पहुंचे उसके लिए अमले को सक्रिय किया गया है।- प्रदीप मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर
