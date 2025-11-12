SIR: इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दे रही धोखा, वोटरों तक नहीं पहुंच रहे पत्रक

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र की चारों विधानसभाओं में एसआइआर की शुरुआत के आठ दिन बीतने के बाद भी ज्यादातर मतदाताओं तक बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) पत्रक नहीं पहुंच सके हैं। जबकि दिसंबर तक गणना पत्रकों को भरकर देने की समय सीमा है। उल्लेखनीय है कि गणन पत्रक में न केवल वर्तमान बल्कि वर्ष 2003 से जुड़ी जानकारियां भरनी हैं। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वेंडर के तेजी से प्रपत्र नहीं भेजने के कारण आगे की प्रक्रिया रुकी हुई है।