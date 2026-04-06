पीएम सूर्य घर योजना से रोशन हो रहे 1260 घर, 3500 से अधिक रजिस्ट्रेशन, सोलर पर बढ़ा रुझान

कटनी. मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिले में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा बदलाव ला रही है। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता किफायती दरों पर अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर स्वयं बिजली उत्पादन कर रहे हैं, जिससे बिजली बिल में भारी कमी आ रही है।

योजना के अंतर्गत 1 से 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर प्रति किलोवाट 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 3 किलोवाट क्षमता तक के संयंत्र पर कुल 78 हजार रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम लगाने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा भी दी जा रही है, जिसमें केवल 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कर 90 प्रतिशत तक लोन प्राप्त किया जा सकता है।