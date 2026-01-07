15 वर्षों से बदहाल कॉलोनी की बिजली व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं से वंचित 800 परिवार, उठा लिया ये कदम

कटनी. शहर के इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 4 अंतर्गत आने वाले बालाजी नगर और शिवाजी नगर के रहवासी वर्षों से बदहाल विद्युत व्यवस्था से जूझ रहे हैं। हालात यह हैं कि यहां बांस-बल्ली के सहारे बिजली आपूर्ति की जा रही है और पिछले 15 वर्षों से फाल्ट, लो वोल्टेज और बार-बार बिजली गुल होने की समस्या बनी हुई है। कमजोर आपूर्ति के कारण घरेलू उपकरण आएदिन खराब हो रहे हैं और जुगनू की तरह टिमटिमाती लाइट रहवासियों की मजबूरी बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर मूलभूत सुविधा पानी, नाली, सडक़, पेवरब्लॉक आदि के लिए परेशान हैं।

रहवासियों का कहना है कि करोड़ों रुपए का विकास शुल्क जमा करने और मई 2023 में कॉलोनी के वैध घोषित हो जाने के बावजूद आज तक मूलभूत सुविधा के रूप में स्थायी व सुरक्षित बिजली व्यवस्था नहीं मिल पाई है। जानकारी के अनुसार रहवासियों द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए विकास शुल्क जमा किया जा चुका है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस व निम्न आयवर्ग के परिवार रहते हैं, जिन पर बार-बार उपकरण खराब होने का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।