15 वर्षों से बदहाल कॉलोनी की बिजली व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं से वंचित 800 परिवार, उठा लिया ये कदम

कटनी. शहर के इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 4 अंतर्गत आने वाले बालाजी नगर और शिवाजी नगर के रहवासी वर्षों से बदहाल विद्युत व्यवस्था से जूझ रहे हैं। हालात यह हैं कि यहां बांस-बल्ली के सहारे बिजली आपूर्ति की जा रही है और पिछले 15 वर्षों से फाल्ट, लो वोल्टेज और बार-बार बिजली गुल होने की समस्या बनी हुई है। कमजोर आपूर्ति के कारण घरेलू उपकरण आएदिन खराब हो रहे हैं और जुगनू की तरह टिमटिमाती लाइट रहवासियों की मजबूरी बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर मूलभूत सुविधा पानी, नाली, सडक़, पेवरब्लॉक आदि के लिए परेशान हैं।
रहवासियों का कहना है कि करोड़ों रुपए का विकास शुल्क जमा करने और मई 2023 में कॉलोनी के वैध घोषित हो जाने के बावजूद आज तक मूलभूत सुविधा के रूप में स्थायी व सुरक्षित बिजली व्यवस्था नहीं मिल पाई है। जानकारी के अनुसार रहवासियों द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए विकास शुल्क जमा किया जा चुका है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस व निम्न आयवर्ग के परिवार रहते हैं, जिन पर बार-बार उपकरण खराब होने का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
पार्षद ओमप्रकाश सोनी ने बताया कि 2018 में 88 लाख रुपए की लागत से बालाजी नगर व शिवाजी नगर के विद्युतीकरण कार्य को स्वीकृति मिली थी। इसके लिए 5 लाख रुपए की सुपरविजन राशि भी विद्युत विभाग में नगर निगम द्वारा जमा है। बावजूद इसके, संबंधित ठेका होने के बाद आज तक कार्य शुरू नहीं हो सका।
क्षेत्र में करीब 1200 मकान हैं, जिनमें से 800 मकानों के रहवासी सीधे प्रभावित हैं। यहां 1000 से अधिक टीसी कनेक्शन मौजूद हैं, लेकिन नेटवर्क कमजोर और अस्थायी होने के कारण नियमित आपूर्ति नहीं मिल पा रही है।
रहवासियों ने बताया कि 6 माह पहले तत्कालीन कलेक्टर ने समस्या के तत्काल समाधान के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम और विद्युत विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर मंगलवार को दर्जनों रहवासी डीई कार्यालय पहुंचे और शहर अभियंता से चर्चा कर स्थायी समाधान की मांग की।
धरना-प्रदर्शन में रहवासी पार्षद ओमप्रकाश सोनी के नेतृत्व में शामिल हुए। इस दौरान शहर अभियंता मुकेश मोहबे को समस्या से अवगत कराया गया। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से राजेन्द्र मिश्रा, त्रिवेणी प्रसाद परोहा, विजय मिश्रा, ओपी तिवारी, बलदेव परोहा, संतकुमार प्यासी, राजकुमार मिश्रा, वीरू चौबे, कंछेदी रैकवार, पप्पू गुप्ता, हरिराम बर्मन सहित बड़ी संख्या में रहवासी उपस्थित रहे। रहवासियों ने मांग की है कि बालाजी नगर व शिवाजी नगर में तत्काल नया ठेका जारी कर पूर्ण विद्युतीकरण कराया जाए, स्थायी पोल-लाइन व ट्रांसफार्मर लगाए जाएं और लो वोल्टेज की समस्या से स्थायी निजात दिलाई जाए, ताकि वर्षों से चली आ रही परेशानी का अंत हो सके।
बालाजी नगर व शिवाजी नगर की कॉलोनी में विद्युतीकरण का कार्य नगर निगम से स्वीकृत है। हमारा विभाग सिर्फ सुपरवीजन करेगा। नगर निगम के साथ क्षेत्र को लेकर एक संयुक्त सर्वे किया जाना है। सर्वे रिपोर्ट तैयार होते ही काम कराया जाएगा। रहवासियों को समझाइश दी गई है।
