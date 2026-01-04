4 जनवरी 2026,

रविवार

कटनी

पुलिस के नए लक्ष्य तय: 2025 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले थाना प्रभारियों का सम्मान, गजब का दिखाया है साहस

पुलिस की 2026 की पहली बैठक का आयोजन, प्राथमिकताएं तय कर दिए निर्देश

कटनी

Balmeek Pandey

Jan 04, 2026

कटनी. नव वर्ष 2026 के शुभारंभ पर पुलिस की पहली बैठक का आयोजन श्पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षकअभिनय विश्वकर्मा ने की। इसमें जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे।
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने वर्ष 2026 के लिए प्राथमिकताएं तय करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था संधारण और आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने बदलते अपराध परिदृश्य के अनुरूप कटनी पुलिस की कार्यशैली में सुधार, तकनीकी दक्षता बढ़ाने और आधुनिक पुलिसिंग के नए आयाम स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। ‘फुल फोर्स ऑफ लॉ’ की नीति के तहत अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी से लेकर बीट प्रभारी व आरक्षक स्तर तक प्रत्येक पुलिसकर्मी अपनी जवाबदारी तय करे और त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। विवेचना की गुणवत्ता सुधारने के लिए विवेचकों को तकनीकी व मैदानी रूप से अधिक दक्ष बनने के निर्देश दिए गए।

थाना प्रभारी चौपाल लगाएं

बैठक में प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पुलिस चौपाल आयोजित करने, ग्रामीण इलाकों में सीसीटीवी की उपयोगिता, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता, सडक़ सुरक्षा अभियान और हेलमेट के अनिवार्य उपयोग जैसे विषयों पर जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए साथ ही संपत्ति संबंधी अपराधों पर विशेष फोकस रखने और संवेदनशील पुलिसिंग अपनाने की बात कही गई।

उत्कृष्ट कार्य पर इन्हें सम्मान

  • सडक़ सुरक्षा के तहत नशे में वाहन चलाने वालों पर सर्वाधिक कार्रवाई के लिए शहरी क्षेत्र में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक राखी पाण्डेय तथा देहात क्षेत्र में बड़वारा थाना प्रभारी केके पटेल।
  • गुम बालक-बालिकाओं की दस्तयाबी में उत्कृष्ट कार्य हेतु रीठी थाना प्रभारी शाहिद खान।
  • सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के संतोषजनक निराकरण में ढीमरखेड़ा थाना।
  • महिला संबंधी अपराधों में 60 दिवस के भीतर सर्वाधिक विवेचना पूर्ण करने पर माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे।
  • लंबित अपराधों के निराकरण में सबसे कम पेंडेंसी (0.89) रखने पर ढीमरखेड़ा थाना प्रभारी अभिषेक दुबे।
  • वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट वाहनों पर सर्वाधिक कार्रवाई के लिए कुठला थाना प्रभारी राजेन्द्र मिश्रा एवं यातायात प्रभारी राहुल पाण्डेय।
  • ई-समंस पोर्टल में नॉन-कम्प्लायंस समंस/वारंट सबसे कम रखने पर कैमोर थाना प्रभारी आशीष शर्मा, स्लीमनाबाद थाना प्रभारी सुदेश समन एवं महिला थाना प्रभारी वर्षा सोनकर।
  • स्थाई व गिरफ्तारी वारंट की तामीली में सर्वाधिक प्रतिशत (49त्न) प्राप्त करने पर पुन: रीठी थाना प्रभारी शाहिद खान।

