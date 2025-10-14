Patrika LogoSwitch to English

EOW Raid: धान खरीदी केंद्र के सेल्समैन के तीन ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति मिली

EOW Raid Katni: आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की टीम ने मंगलवार को कटनी के बसाड़ी क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र के सेल्समैन सुशील गुप्ता के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में आय से 175% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है।

2 min read

कटनी

image

Avantika Pandey

Oct 14, 2025

EOW Raid katni

EOW Raid katni (फोटो सोर्स : पत्रिका)

EOW Raid Katni: आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की टीम ने मंगलवार को कटनी के बसाड़ी क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र के सेल्समैन सुशील गुप्ता के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में आय से 175% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई धान खरीदी में गड़बड़ी, फर्जी भुगतान और रिकॉर्ड हेराफेरी की शिकायतों के बाद की गई है। सूत्रों के अनुसार, टीम ने सुबह से ही बसाड़ी में दबिश दी और सुशील गुप्ता से जुड़े तीन अलग-अलग स्थानों की तलाशी ली। इस दौरान ईओडब्ल्यू ने धान खरीदी से संबंधित रजिस्टर, किसानों के भुगतान रसीदें, बैंक पासबुक और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जब्त दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है।

फर्जी बिल बनाकर रकम का हेरफेर

जानकारी के मुताबिक, सुशील गुप्ता धान खरीदी केंद्र में भुगतान प्रक्रिया और किसानों के बिल तैयार करने का जिम्मा संभालता था। उस पर आरोप है कि उसने कई किसानों के नाम से फर्जी बिल बनाकर रकम का हेरफेर किया। ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

175 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति मिली

​जबलपुर ईओडब्ल्यू के डीएसपी मनजीत सिंह ने बताया कि सेल्समैन सुशील गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की गोपनीय शिकायत मिली थी। इसी आधार पर आज सुबह उनके निवास और फार्म हाउस पर रेड कार्यवाही की गई। ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में आय से 175% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। वर्ष 1991 से 2019 के बीच सुशील गुप्ता की वैध आय लगभग 19 लाख बताई जा रही है, जबकि उनके नाम पर 56 लाख से अधिक की संपत्तियां और निवेश पाए गए हैं। इनमें वेयरहाउस, फार्महाउस, शहरी इलाके में जमीनें और आवासीय भवन शामिल हैं। विवेचना पूर्ण होते तक यह आंकड़ा 300 प्रतिशत के आसपास जाने की प्रबल संभावना है।

भोपाल में 150 रुपए के लिए खूनी संघर्ष, एक के पेट से आर-पार हुआ सरिया
भोपाल
Bhopal News

Updated on:

14 Oct 2025 03:24 pm

Published on:

14 Oct 2025 02:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / EOW Raid: धान खरीदी केंद्र के सेल्समैन के तीन ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति मिली

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोमवार से जिले के बंद हो जाएंगे 10 सरकारी स्कूल, सांदीपनी विद्यालय में हुए मर्ज

Many schools merged into CM Rise School
कटनी

सडक़ नहीं भ्रष्टाचार की मिसाल!: गुणवत्ता ऐसी की 6 माह भी नहीं टिक पाई 10 करोड़ की 9.2 किमी सडक़

corruption in road construction
कटनी

MP की सड़क बनी भ्रष्टाचार की मिसाल! 6 महीने भी नहीं टिकी करोड़ो की रोड

poor quality road construction corruption katni pwd mp news
कटनी

रिवरफ्रंट में भ्रष्टाचार!: पहली ही बारिश में धंसी करोड़ों रुपए की पिचिंग, कांक्रीट भी टूटा, पाथ-वे क्षतिस्ग्रत, पेड़ नदी में बहे

Corruption in riverfront project katni
कटनी

सीएम हेल्पलाइन में झूठी, आदतन शिकायत व ब्लैकमेलरों को नहीं तलाश पाए कई विभाग!

CM helpline
कटनी
