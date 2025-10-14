EOW Raid: धान खरीदी केंद्र के सेल्समैन के तीन ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति मिली

EOW Raid Katni: आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की टीम ने मंगलवार को कटनी के बसाड़ी क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र के सेल्समैन सुशील गुप्ता के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में आय से 175% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई धान खरीदी में गड़बड़ी, फर्जी भुगतान और रिकॉर्ड हेराफेरी की शिकायतों के बाद की गई है। सूत्रों के अनुसार, टीम ने सुबह से ही बसाड़ी में दबिश दी और सुशील गुप्ता से जुड़े तीन अलग-अलग स्थानों की तलाशी ली। इस दौरान ईओडब्ल्यू ने धान खरीदी से संबंधित रजिस्टर, किसानों के भुगतान रसीदें, बैंक पासबुक और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जब्त दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है।