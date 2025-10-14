भोपाल में 150 रुपए के लिए खूनी संघर्ष, एक के पेट से आर-पार हुआ सरिया

ढाबे पर आए ग्राहक पक्ष से दिनेश राजपूत, अवध नारायण, प्रिंस मालवीय और देवी सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें दिनेश राजपूत के पेट में सरिया आर-पार हो गया, जिससे उनकी हालत नाजुक है और उन्हें एम्स के आईसीयू में भर्ती किया गया है। अवध नारायण और प्रिंस मालवीय के सिर और पैरों में गहरी चोटें हैं और देवी सिंह के हाथ की कलाई टूट गई है। ढाबा कर्मी से प्रियांशु चौकसे, किशोर चौकसे और सनी चौकसे घायल हुए हैं। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।