राजा कर्ण की कर्मभूमि बिलहरी में मां चंडी का अद्भुत दरबार, उमड़ रही श्रद्धालओं की भीड़

कटनी. समूचा देश इन दिनों मां आदिशक्ति की आराधना में डूबा हुआ है। चैत्र नवरात्र का पावन पर्व भक्तिभाव और उत्साह के चरम पर है। इसी आस्था के बीच बिलहरी जो कभी राजा कर्ण की राजधानी मानी जाती थी, आज भी अपने दिव्य इतिहास और अद्भुत चमत्कारों के लिए श्रद्धालुओं का केंद्र बनी हुई है। यहां स्थित प्राचीन मां चंडी मंदिर में इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां भक्त माता के दर्शन कर मनोकामना पूर्ति की अरदास कर रहे हैं।

मंदिर के पंडा बताते हैं कि बिलहरी की धरा पर राजा कर्ण राज्य करते थे, जो अपनी उदारता और दानवीरता के लिए विश्वविख्यात हैं। मान्यता है कि प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में स्नान कर वे मां चंडी के मंदिर आते थे। मंदिर परिसर में एक विशाल कढ़ाव में तेल उबलता रहता था। कथा के अनुसार राजा कर्ण उसमें कूद जाते थे, जिसके बाद देवी स्वयं अमृत छिडकक़र उन्हें पुनर्जीवित करती थीं और ढाई मन सोना प्रदान करती थीं। उसी सोने में से रोज सवा मन सोना वह जरूरतमंदों को दान करते थे। बिलहरी में नवरात्र का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा है, घंटों की ध्वनि, नारियल की सुगंध, और माता के जयकारों के बीच भक्त आदिशक्ति के अद्भुत रूप का साक्षात्कार कर रहे हैं।