19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

कड़ाके की ठंड में खुले आसमान तले रातजगा करने को विवश अन्नदाता, निगरानी सिस्टम पर गम्भीर सवाल

बहोरीबंद में यूरिया खाद की भारी किल्लत, डबल लॉक गोदाम बना किसानों की उम्मीद और मजबूरी

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Jan 19, 2026

Fertilizer

Fertilizer

कटनी/बहोरीबंद. बहोरीबंद क्षेत्र में रबी सीजन की फसलों, विशेषकर गेहूं में छिड़काव के लिए यूरिया खाद की सख्त आवश्यकता है, लेकिन क्षेत्र के किसानों को बाजार में यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रही है। निजी दुकानों से निराश किसानों की आखिरी उम्मीद डबल लॉक गोदाम थी, लेकिन वहां भी खाद वितरण की सीमित व्यवस्था ने किसानों की गम्भीर परेशानी और बढ़ा दी है।
डबल लॉक गोदाम प्रबंधन द्वारा प्रतिदिन मात्र 100 किसानों को ही टोकन दिए जा रहे हैं। इसी कारण किसान टोकन पाने के लिए रविवार देर शाम से ही गोदाम पहुंचने लगे और अपनी बारी सुनिश्चित करने के लिए कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे धरती पर बिस्तर डालकर रात बिताने को मजबूर हुए।

किसानों ने बयां की पीड़ा

गाड़ा निवासी किसान सतीश बाजपेयी ने बताया कि गेहूं की फसल में समय पर यूरिया डालना बेहद जरूरी है, लेकिन कई दिनों से खाद नहीं मिल पा रही। वहीं दुर्गा, झोना और केवल ने बताया कि वे सिर्फ यूरिया लेने के लिए डबल लॉक गोदाम पहुंचे हैं, लेकिन टोकन की अनिश्चितता के चलते रात में ही आना पड़ा। ग्राम गिदुरहा से आए किसान दीपेन्द्र सिंह ने कहा कि टोकन लेने के लिए रातभर जागना पड़ रहा है। ठंड के बावजूद काउंटर के सामने बिस्तर लगाकर सोना मजबूरी बन गया है।

ठिठुरते मौसम में खाद के लिए जद्दोजहद

किसानों का कहना है कि बीते एक सप्ताह से गोदाम में यूरिया उपलब्ध नहीं थी। शनिवार को जैसे ही यूरिया खाद का रैक पहुंचा, इसकी सूचना फैलते ही रविवार शाम से ही गोदाम परिसर में किसानों की भीड़ जुटने लगी। स्थिति यह है कि किसान ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे रातजगा कर रहे हैं, ताकि सुबह टोकन मिल सके और खाद प्राप्त हो जाए। किसानों का कहना है कि यदि समय पर यूरिया नहीं मिली तो फसल की पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे आर्थिक नुकसान तय है।किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि यूरिया खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, टोकन वितरण की संख्या बढ़ाई जाए और ठंड को देखते हुए रात्रि व्यवस्था, प्रकाश व बैठने की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रबी सीजन के अहम समय में खाद की यह किल्लत किसानों के लिए गंभीर संकट बनती जा रही है, जिस पर शीघ्र ठोस कदम उठाना आवश्यक है।

निगरानी सिस्टम पर सवाल

जिले में खाद का रैक प्वाइंट होने के बावजूद किसानों को समय पर यूरिया खाद नहीं मिलना, प्रशासनिक निगरानी तंत्र की गंभीर कमजोरी को उजागर करता है। रैक पहुंचने की सूचना के बाद भी डबल लॉक गोदामों में सीमित वितरण व्यवस्था किसानों की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप नहीं है। खाद वितरण में पारदर्शिता की कमी से यह आशंका बलवती हो रही है कि आपूर्ति श्रृंखला में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। किसानों को रातभर लाइन में लगने और खुले आसमान के नीचे ठंड में सोने की मजबूरी, व्यवस्था की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। जिले में पर्याप्त आवक के बावजूद खाद का बाजार से गायब रहना, कालाबाजारी की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। निजी विक्रेताओं द्वारा ऊंचे दामों पर खाद उपलब्ध कराने की शिकायतें किसानों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। टोकन प्रणाली की सीमित संख्या से वास्तविक जरूरतमंद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। प्रशासनिक स्तर पर स्टॉक, वितरण और बिक्री की सख्त निगरानी न होना समस्या को और गंभीर बना रहा है। किसानों की मांग है कि खाद की आवक से वितरण तक की पूरी प्रक्रिया की जांच हो। दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निगरानी तंत्र को मजबूत करना अब समय की आवश्यकता बन गई है।

ये भी पढ़ें

बजट से महिलाओं को बड़ी उम्मीदें: सुरक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण पर हो विशेष फोकस, महंगाई पर लगे रोक
कटनी
Talk show in katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 08:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / कड़ाके की ठंड में खुले आसमान तले रातजगा करने को विवश अन्नदाता, निगरानी सिस्टम पर गम्भीर सवाल

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्रीन कटनी के दावे हवा-हवाई, डिवाइडर से गायब ग्रीनरी, उठ रहा धूल का गुबार

Dust katni city
कटनी

सालाना खर्च हो रहे 12 करोड़, फिर भी शुद्धता व लीकेजे सुधारने अबतक नहीं स्काडा सिस्टम, सिर्फ पानी के फ्लो व कुछ टंकियों में भरने का लगा है सिस्टम

Water
कटनी

महंगाई-बेरोजगारी पर चिंता, शिक्षा-स्वास्थ्य-स्किल डेवलपमेंट, खेल-योग और महिलाओं की सुरक्षा पर हो विशेष फोकस

Budget
कटनी

पत्रिका टॉक शो में डॉक्टरों ने रखी बेबाक राय…: दवाओं की कीमत के साथ जीएसटी में मिले राहत, सुरक्षा जरूरी

Budget talk show doctors in katni
कटनी

सोने के बाद अब कटनी की धरती उगलेगी ‘काला सोना’, उमड़ार नदी के किनारे मिला कोयले का भंडार, GsI ने किया सर्वे

Coal Mine Discovered in Katni
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.