कड़ाके की ठंड में खुले आसमान तले रातजगा करने को विवश अन्नदाता, निगरानी सिस्टम पर गम्भीर सवाल

जिले में खाद का रैक प्वाइंट होने के बावजूद किसानों को समय पर यूरिया खाद नहीं मिलना, प्रशासनिक निगरानी तंत्र की गंभीर कमजोरी को उजागर करता है। रैक पहुंचने की सूचना के बाद भी डबल लॉक गोदामों में सीमित वितरण व्यवस्था किसानों की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप नहीं है। खाद वितरण में पारदर्शिता की कमी से यह आशंका बलवती हो रही है कि आपूर्ति श्रृंखला में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। किसानों को रातभर लाइन में लगने और खुले आसमान के नीचे ठंड में सोने की मजबूरी, व्यवस्था की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। जिले में पर्याप्त आवक के बावजूद खाद का बाजार से गायब रहना, कालाबाजारी की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। निजी विक्रेताओं द्वारा ऊंचे दामों पर खाद उपलब्ध कराने की शिकायतें किसानों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। टोकन प्रणाली की सीमित संख्या से वास्तविक जरूरतमंद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। प्रशासनिक स्तर पर स्टॉक, वितरण और बिक्री की सख्त निगरानी न होना समस्या को और गंभीर बना रहा है। किसानों की मांग है कि खाद की आवक से वितरण तक की पूरी प्रक्रिया की जांच हो। दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निगरानी तंत्र को मजबूत करना अब समय की आवश्यकता बन गई है।