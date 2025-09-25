इमलिया गांव की धरती उगलेगी सोना, मिलेगी ‘कनकपुरी’ से जिले को नई पहचान

कटनी. मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती…। ये गीत के बोल अब सच साबित होने वाले हैं कटनी की धरा पर, स्लीमनाबाद तहसील व ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम इमलिया जल्द ही सोने की चमक से जगमगाने वाला है। यहां लगभग 15 एकड़ भूमि में सोने की खदान स्वीकृत हुई है। जिले के इतिहास में गौरवपूर्ण क्षण आया, जब हाल ही में मुंबई की एक कंपनी ने कलेक्टर आशीष तिवारी से खनन के लिए एग्रीमेंट किया। इसके बाद गांव और पूरे जिले में उत्साह का माहौल है।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले लगभग 50 वर्षों से गांव में सोने की मौजूदगी की जानकारी थी। जिस स्थान पर सोना है, उसे स्थानीय लोग ‘सुनाही’ नाम से जानते हैं। यहां आज भी चार-पांच पुराने कुएं मौजूद हैं। बुजुर्गों का कहना है कि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज इन कुओं के माध्यम से धातु निकालते थे, लेकिन उस समय भोले-भाले ग्रामीणों को यह जानकारी नहीं थी कि अंग्रेज सोना निकाल रहे हैं। जिला अब सोने की चमक से जगमगाने की राह पर है। स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम इमलिया में दबे स्वर्ण भंडार को निकालने के लिए शासन और मुंबई की प्रॉस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स प्रा. लि. कंपनी के बीच अनुबंध हो गया है।