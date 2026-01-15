अवैध खनन की गाड़ी में सिस्टम का लुब्रिकेशन: शिकायत मिली तो पकड़ नहीं पाए, पकड़ा तो छोड़ा, जुर्माना वसूला नहीं

कटनी. जिले में अवैध खनन के खिलाफ पूरे वर्ष कार्रवाई के दावे तो खूब किए गए, लेकिन हकीकत में यह कार्रवाई कागजों और आंकड़ों तक ही सीमित नजर आती है। जनवरी से दिसंबर 2025 के रिकॉर्ड खंगालने पर साफ होता है कि अवैध खनन का खेल सिस्टम की साठगांठ के साथ लगातार चलता रहा। जिले में रेत, मुरम, बॉक्साइड-लैटराइट, डोलोमाइट, मार्बल सहित अन्य खनिज संपदा का वैध के नाम पर अवैध व अवैध खनन जमकर हो रहा है। स्लीमनाबाद क्षेत्र में मार्बल, कटनी व क्षेत्र में बॉक्साइड, लेटराइट, बड़वारा में रेत, मुरम, डोलोमाइट, बरही में पत्थर, विगढ़ में डोलोमाइट, लाइमस्टोन, रीठी क्षेत्र में पत्थर सहित जिलेपर में कारोबारी व माफिया मानमाफिक खनिज संपदा को लूट रहे हैं।