अवैध खनन की गाड़ी में सिस्टम का लुब्रिकेशन: शिकायत मिली तो पकड़ नहीं पाए, पकड़ा तो छोड़ा, जुर्माना वसूला नहीं

कटनी. जिले में अवैध खनन के खिलाफ पूरे वर्ष कार्रवाई के दावे तो खूब किए गए, लेकिन हकीकत में यह कार्रवाई कागजों और आंकड़ों तक ही सीमित नजर आती है। जनवरी से दिसंबर 2025 के रिकॉर्ड खंगालने पर साफ होता है कि अवैध खनन का खेल सिस्टम की साठगांठ के साथ लगातार चलता रहा। जिले में रेत, मुरम, बॉक्साइड-लैटराइट, डोलोमाइट, मार्बल सहित अन्य खनिज संपदा का वैध के नाम पर अवैध व अवैध खनन जमकर हो रहा है। स्लीमनाबाद क्षेत्र में मार्बल, कटनी व क्षेत्र में बॉक्साइड, लेटराइट, बड़वारा में रेत, मुरम, डोलोमाइट, बरही में पत्थर, विगढ़ में डोलोमाइट, लाइमस्टोन, रीठी क्षेत्र में पत्थर सहित जिलेपर में कारोबारी व माफिया मानमाफिक खनिज संपदा को लूट रहे हैं।
खनिज विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रेल से दिसंबर 2025 के बीच अवैध उत्खनन और परिवहन के 77 प्रकरण बनाए गए। इनमें से 60 मामलों में जुर्माना लगाया गया, जिसकी कुल राशि लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए रही। हैरानी की बात यह है कि लगाए गए जुर्माने के एवज में विभाग केवल 80 लाख रुपये ही वसूल सका। शेष राशि या तो लंबित है। सूत्रों की मानें तो कई मामलों में जुर्माने की राशि औने-पौने समझौते में निपटा दी गई।
कार्रवाई अधिकतर छोटे वाहन चालकों और मामूली स्टॉक पर सीमित रही। बड़े खनन कारोबारियों के खिलाफ शिकायतें तो मिलीं, लेकिन न पकड़ हुई, न ठोस कार्रवाई। रेत, बॉक्साइड, आयरनओर सहित अन्य खनन कारोबारों में सफेदपोशों का हाथ है, जिस पर विभाग व प्रशासन हाथ डालने से हजार बार सोचता है।
जिले में अवैध खनन के कई ऐसे मामले सामने आये हैं, जिस पर खनिज विभाग सहित अधिकारियों ने शिकायतों से तौबा किया है। कहीं शिकायत मिली पर पकड़ नहीं पाए, कहीं पर पकड़ा तो छोड़ दिया। जुर्माना लगाया तो वसूला नहीं। यह पूरा मामला अवैध खनन में प्रशासनिक ढिलाई और सिस्टम के लुब्रिकेशन की ओर इशारा करता है। सिस्टम के गठजोड़ से जिले की संपदा लुट रही है और सरकार को राजस्व की क्षति के साथ प्राकृतिक सिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
एक साल पहले खनिज विभाग ने 6 फरवरी 25 को कैमोर एसीसी कंपनी में 5 हजार मैट्रिक बॉक्साइड व 30 हजार मैट्रिक टन कोयला, 4 हजार एमटी लैटराइट का बड़ी मात्रा में अवैध भंडारण पकड़ा था, जिसका प्रकरण बनाकर कलेक्टर कोर्ट में रखा, जहां पर न्यायालय ने 23 करोड़ 7 लाख 25 का जुर्माना प्रस्तावित किया, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा रीठी में पीडब्ल्यूडी की सडक़ के निर्माण के दौरान मुरम के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। हाल ही में स्लीमनाबाद मार्बल ब्लॉक पर कार्रवाई की गई। जमुवानी कला में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई। दिसंबर माह में अकेले 28 लाख रुपए का जुर्माना अवैध खनन पर हुआ है।
जिले में अवैध खनन प परिवहन का खेल बदस्तूर जारी है। रेत, बॉक्साइड, लैटराइट, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, मार्बल, गिट्टी पत्थर, फर्शी पत्थर, मुरम से लेकर अन्य खनिज का वैध से ज्यादा अवैध दोहन हो रहा है। खनिज विभाग व प्रशासन को कार्रवाई के लिए सूचना भी जागरूक लोगों ने दी, लेकिन माफियाओं का कारोबारियों का मुखबिर तंत्र इतना सक्रिय रहा है कि टीम के पहुंचने से पहले ही मशीनें, हाइवा व मजदूर गायब कर दे रहे थे। ऐसे केस सालभर में जमुआनी कला, मैहर से लगा क्षेत्र में जमकर अवैध खनन हो रहा है।
बड़े अवैध खनन व भंडारण पर खनिज विभाग सक्रियता से कार्रवाई नहीं कर रहा। जानकर हैरानी होगी कि रेलवे का ग्रेड सेपरेटर बनाने वाली एलएंडटी कंपनी एलएंडटी द्वारा 200 ट्रक मुरम का अवैध भंडारण एनकेजे क्षेत्र में पाया गया था, जिसपर खनिज विभाग ने कार्रवाई की। लेकिन अबतक परिणाम सामने नहीं आया। खनिज विभाग रेलवे ठेकेदार व रेलवे को पत्र लिखकर जवाब के इंतजार में है।
बीच शहर खनन माफिया बॉक्साइड, लेटराइट का अवैध खनन कर रहे हैं। बरगवां में लाल पहाड़ी पर जहां पर नगर निगम की योजना की जमीन है, वहां मजदूर लगाकर बॉक्साइड खोदी जा रही है, फिर रात के अंधेरे में परिवहन होता है। इसके अलावा जागृति पार्क के पीछे सहित पूरे जिले में मुरम, बॉक्साइड, मार्बल आदि का अवैध खनन चल रहा है।
जिलेभर में अवैध खनन व परिवहन पर कार्रवाई जारी है। सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। 77 प्रकरणों में एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। वसूली भी 80 लाख रुपए हो चुकी है। अवैध खनन व परिवहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई होगी।
