लाइव: शहर के 45 वार्डों में ‘जल सुनवाई’ जवाबदारों पहुंचे जांच करने, जनता ने नहीं दिखाई पानी चेक कराने दिलचस्पी

कटनी. शहर में लगातार सामने आ रही दूषित एवं खराब पानी की सप्लाई की समस्या को पत्रिका द्वारा सिलसिलेवार प्रमुखता से उजागर किए जाने के बाद नगर निगम एवं प्रशासन हरकत में आ गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार नगर निगम कटनी द्वारा मंगलवार को वार्ड स्तर पर जल सुनवाई शिविर का आयोजन कर आम नागरिकों की जल संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में कदम उठाया गया। हैरानी की बात तो यह है कि पानी पिलाने वाला जिम्मेदार विभाग नगर निगम पानी की जांच करने शहरभर में पहुंचा, लेकिन लोग कैसा पानी पी रहे हैं, उसकी जांच कराने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पत्रिका टीम ने इसकी पड़ताल की तो हकीकत सामने आई...।

जल सुनवाई के दौरान कुल 32 जल संबंधी शिकायतों एवं समस्याओं पर सुनवाई की गई। साथ ही नागरिकों द्वारा लाए गए पेयजल आपूर्ति के 87 नमूनों की गुणवत्ता जांच कर परिणाम से नागरिकों को अवगत कराया गया। शिविर में कार्यपालन यंत्री जल प्रदाय विभाग सुधीर मिश्रा, उपयंत्री अश्विनी पांडेय, मृदुल श्रीवास्तव सहित जल प्रदाय शाखा के अधिकारी, कर्मचारी, फील्ड स्टाफ एवं तकनीकी अमला उपस्थित रहा।