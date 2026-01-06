6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

कटनी

इंदौर में 17 मौतों पर सियासत: BJP विधायक ने डीजे पर चलाई आरती तो कांग्रेस ने बजाया घंटा

MP News: इंदौर में दूषित पानी से मौतों का दर्द अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि राजनीति गरमा गई। कटनी में कांग्रेस घंटा बजाकर जवाब मांगती रही, तो भाजपा विधायक निवास पर डीजे, पूजा और डांस चलता रहा।

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Akash Dewani

Jan 06, 2026

Indore contaminated water deaths congress bell protest bjp mla plays aarti on DJ mp news

bjp mla plays aarti on DJ while congress protest (फोटो- Patrika.com)

Indore contaminated water deaths: इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत, हजारों लोगों के बीमार होने की घटना में संवदेनशीलता दिखाने की बजाय सियासत शुरू हो गई है। कटनी शहर में रविवार को गुरुनानक वार्ड स्थित विधायक संदीप जायसवाल (BJP MLA Sandeep Jaiswal) के निवास पर रविवार दोपहर अजीबोगरीब प्रदर्शन देखने को मिला। एक और जहां कांग्रेस ने घंटा बजाकर जनप्रतिनिधियों को जगाने व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई तो वहीं भाजपाइयों ने डीजे लगाकर पूजा, आरती व डांस करते दिखे। (MP News)

विधायक निवास पर विरोध करने निकले कांग्रेसी

इंदौर में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत और 600 से अधिक लोग जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे है। हर कोई घटना से आहत है। इस घटना में मीडिया के सवाल पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में रविवार को कांग्रेस मुख्यालय के निर्देश पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अमित शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ो कांग्रेसी घंटा बजाते हुए विधायक संदीप जायसवाल के निवास पर पहुंचे। विधायक संदीप जायसवाल को खबर लगी कि उनके निवास पर कांग्रेसी प्रदर्शन करने आ रहे हैं तो उन्होंने पदाधिकारी व समर्थकों को सूचना दी समर्थक भी एकत्रित हो गए।

विधायक ने अचानक लगावा दिया डीजे, बजाई आरती

इस दौरान विधायक निवास के बाहर डीजे लगा दिया गया। भगवान श्रीराम दरबार की तस्वीर रखकर पूजा-आरती व भजन गाए। कार्यकर्ता व समर्थकों ने नृत्य किया। एक ओर जहां कांग्रेस के पदाधिकारी इंदौर की घटना के विरोध में भाजपा विधायक संदीप जायसवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस उन्हें बेरिकेड्स लगाकर रोके खड़ी थी तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के लोग भजनों की धुन पर डांस करते रहे। इस दौरान दोनों ही पक्षों में अजीबो-गरीब रंग देखन को मिला।

बगैर सूचना के आए कांग्रेसी - विधायक

कांग्रेसी बगैर सूचना के घर में प्रदर्शन करने आये थे, जो उचित नहीं है। इंदौर की घटना में सरकार गंभीर है। दोषियों पर कार्रवाई हो गई है। पीड़ितों का इलाज जारी है। कांग्रेसी मंदिर का घंटा लेकर बजाते हुए पहुंचे थे. इसलिए भगवान श्रीराम का दरबार लगाया गया। वहां पर पूजा-आरती की गई। में कई बार कांग्रेसियों से बात करने के लिए गया, लेकिन वे लगातार नारेबाजी करते रहे। शहर में भी लगातार अधिकारियों से चर्चा कर एहतियात बरतने निर्देश दिए गए हैं। ताकि लोगों को साफ पेयजल मिले।- संदीप जायसवाल, विधायक

कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा

शांतिपूर्ण ढंग से घंटा बजाते हुए विधायक निवास पहुंचे थे। विधायक ने सैकड़ों की तादाद में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी बुला लिए थे। विधायक के निवास तक जाने नहीं मिला। विधायक ने बात नहीं की। विधायक के समर्थकों ने जश्न मनाया। इंदौर में कई लोगों की मौत हजारों के बीमार होने के मामला गंभीर होने पर भी मंत्री ने विवादित बयान दिया है। विधायक निवास पर डीजे लगाकर आवाज को दबाया गया। पुलिस ने विधायक से मिलने नहीं दिया गया। भाजपाई मजाक उड़ाते दिखे।
अमित शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष

इंदौर की घटना गंभीर लापरवाही का पर्याय है। इसके बाद मंत्री का बयान शर्मनाक है। हम लोग बया व घटना के विरोध में विधायक कार्यालय पर पहुंचकर बात रखने गए थे, लेकिन पुलिस ने रोका, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। जनता की लड़ाई करने पहुंचे थे। यहां पर विधायक ने स्पीकर तेज करके बात नहीं सुनी। विधायक भाजपा के साथ व समर्थकों के साथ मिलकर हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया है। हम जनता के हित में आवाज उठाते रहेंगे। जनता के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।- रजनी वर्मा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष

इंदौर में घृणित घटना सामने आई है। क्षेत्रीय विधायकों के निवास पर प्रदर्शन किया गया है। भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चेताया गया है कि जनप्रतिनिधी नींद से जाग जाएं और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उचित तरीके से प्रमाण कराएं। भगवान श्रीरामचंद्र सभी के आराध्य हैं, लेकिन विधायक व भाजपा के लोग श्रीराम के आड़ में जिम्मेदारी से भागते नजर आए। शहर में सीवर लाइन में घोटाला हो रहा है, आयेदिन मटमैला पानी आ रहा है। पुलिस ने भी कांग्रेस के साथ धक्कामुक्की की है। -अंशु मिश्रा, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस (MP News)

ये भी पढ़ें

23700 करोड़ में बनेगी एक्सप्रेस-वे सड़क, UP-राजस्थान की दूरी घटेगी, गांवों से ली जाएगी जमीन
भिंड
Atal Progress Way Road construction up rajasthan distance get reduced mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 11:29 am

Published on:

06 Jan 2026 10:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / इंदौर में 17 मौतों पर सियासत: BJP विधायक ने डीजे पर चलाई आरती तो कांग्रेस ने बजाया घंटा

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जांच पर सवाल: पीएचई 3600 जांच का लक्ष्य कर रहा पूरा तो नगर निगम ने सालभर में की 1360 जांचें

Katni water
कटनी

कैलवारा कलां में तेंदुआ के मिले पगमार्क, शहर से सटे कई गांवों में दहशत, इधर खम्हरिया में निकला भालू

Bhalu
कटनी

थर्ड लाइन बढ़ाएगी ट्रेनों की रफ्तार, आज दौड़ेगी सीआरएस स्पेशल , कटनी से बीना के बीच 263 किमी लंबी लाइन पूरी

Indian railway
कटनी

आईआरसीटीसी फूड प्लाजा में मिली अनियमितता, किया सील, कटनी जंक्शन पर रेलवे ने की कार्रवाई

Katni railway station
कटनी

खाद के लिए जद्दोजहद: कतारों में किसान, ‘जमीन के कागज’ बने मजबूरी का प्रतीक

Fertilizer
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.