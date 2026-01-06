इंदौर में 17 मौतों पर सियासत: BJP विधायक ने डीजे पर चलाई आरती तो कांग्रेस ने बजाया घंटा

इंदौर में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत और 600 से अधिक लोग जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे है। हर कोई घटना से आहत है। इस घटना में मीडिया के सवाल पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में रविवार को कांग्रेस मुख्यालय के निर्देश पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अमित शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ो कांग्रेसी घंटा बजाते हुए विधायक संदीप जायसवाल के निवास पर पहुंचे। विधायक संदीप जायसवाल को खबर लगी कि उनके निवास पर कांग्रेसी प्रदर्शन करने आ रहे हैं तो उन्होंने पदाधिकारी व समर्थकों को सूचना दी समर्थक भी एकत्रित हो गए।