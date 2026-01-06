आईआरसीटीसी फूड प्लाजा में मिली अनियमितता, किया सील, कटनी जंक्शन पर रेलवे ने की कार्रवाई

कटनी. कटनी जंक्शन पर यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने वाला आईआरसीटीसी फूड प्लाजा फिलहाल बंद कर दिया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए फूड प्लाजा को तत्काल प्रभाव से तीन दिनों के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई लगातार मिल रही यात्रियों की शिकायतों और निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियों के बाद की गई है। स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) कार्यालय द्वारा जारी आदेश में यह भी साफ किया गया है कि यदि तय समयसीमा में सभी कमियों को दूर नहीं किया गया तो बंदी की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार रेलवे अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में फूड प्लाजा में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। सबसे अहम बात यह रही कि पहले से लगाई गई 10 हजार और 5 हजार की पेनाल्टी, कुल 15 हजार की राशि अब तक जमा नहीं की गई थी। इसके अलावा फूड प्लाजा के पीछे के हिस्से में भारी गंदगी पाई गई, जहां नियमित सफाई का अभाव साफ नजर आया। सुरक्षा और पहचान से जुड़े नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। कई वेंडरों के डिजिटल आईडी कार्ड तक नहीं बनाए गए थे। इतना ही नहीं, किचन एरिया के बाहर, नॉन-किचन स्थानों पर भी खुले तौर पर खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी, जो रेलवे और फूड सेफ्टी मानकों का सीधा उल्लंघन है। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अनियमितताओं को तय समय में दूर किया जाए और निर्धारित दंड राशि तत्काल जमा की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फूड प्लाजा की बंदी आगे भी जारी रह सकती है।