नवरात्र विशेष: नेत्र रूप में हो रही मां कंकाली की पूजा, अलौकिक है माया

कटनी. समूचा जगत शक्ति की आराधना में लीन है। अलसुबह से मां के दरबार में जल चढ़ाने और आरती-पूजन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। शक्ति की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। शारदेय नवरात्र के पावन अवसर पर कटनी जिले के ग्राम निगहरा स्थित मां कंकाली धाम में श्रद्धालुओं का आस्था का रेला लगा हुआ है। स्थानीय श्रद्धालु विकास दुबे ने बताया कि मां कंकाली धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां माता नेत्र रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि पहाड़ी में नेत्र रूप में स्थापित मां की कृपा से ग्रामवासी सदियों से सुख-समृद्धि और खुशहाली का जीवन जी रहे हैं।

ग्रामवासियों के अनुसार, कई दशक पहले गांव के एक कुएं में पानी भरते समय बाल्टी में अचानक एक आंख जैसी आकृति दिखाई दी। घड़े में यह नेत्र रूपी पत्थर चमक रहा था। उसी रात गांव के पंडित को सपना आया कि मां गांव में आ चुकी हैं और उनकी स्थापना पहाड़ी पर की जाए। इसके बाद विधि-विधान से मां कंकाली की स्थापना निगहरा के पहाड़ पर की गई।