MP की जेल में ‘सेटिंग साम्राज्य’, सुरक्षाकर्मी दे रहे अपराधियों को मनचाही सुविधा

katni jail setting scam security staff-criminals setting (फोटो- Patrika.com)
Jail Setting Scam:कटनी जिला जेल (Katni Jail) में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां वर्षों से पदस्थ सुरक्षा कर्मियों और अपराधियों के बीच गहरी सेटिंग होने का आरोप लगाते हुए एक स्थानीय नागरिक ने बुधवार को कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायतकर्ता रवि नागवानी ने अपने पत्र में जेल सुरक्षा कर्मी राजभान दुबे पर कई गम्भीर आरोप लगाते हुए जेल के भीतर अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों को दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत उल्लेख किया है। (MP News)
शिकायतकर्ता रवि नागवानी के अनुसार जिला जेल कटनी में तैनात कुछ सुरक्षा कर्मी कई वर्षों से कैद अपराधियों से सांठगांठ कर अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। जेल में बंद अपराधियों से पैसा लेकर पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। जेल में मौजूद सुरक्षा कर्मी आरोपियों को “मनचाही सुविधाएं” पहुंचाने में सक्रिय रहते हैं, जिसके लिए पैसों का लेनदेन खुलेआम होता है। शिकायत में पुलिस कर्मी राजभान दुबे का नाम विशेष रूप से लेते हुए कहा गया है कि वे जेल के अंदर पूरी “सेटिंग” के प्रमुख संचालक हैं। नागवानी ने आरोप लगाया कि जेल के इन कथित अवैध कृत्यों पर जेल प्रशासन, खासकर जेल अधीक्षक, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे, जिससे आरोपियों के हौसले और अधिक बढ़ गए हैं।
शिकायतकर्ता रवि नागवानी ने कलेक्ट्रेट में प्रस्तुत लिखित शिकायत में कहा कि जेल में अपराधी और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से कानून-व्यवस्था की गंभीर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
उनके अनुसार जेल में लंबे समय से पदस्थ कुछ पुलिस कर्मियों की कई अपराधियों के साथ गहरी सेटिंग है। यही कारण है कि जेल में बंद कैदियों को किसी भी प्रकार की सामग्री व सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है। इन सभी गतिविधियों में सुरक्षा कर्मी खुले तौर पर शामिल रहते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
शिकायतकर्ता ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जेल में चल रही सभी अवैध गतिविधियों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।सुरक्षा कर्मियों और अपराधियों के बीच हुए अवैध लेन-देन की जांच हो। जिन कर्मचारियों ने अपराधियों से सांठगांठ कर अवैध सुविधाएं प्रदान की हैं, उन पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाए।
इस गंभीर शिकायत के बाद अब जिला प्रशासन की ओर से किसी संभावित कार्रवाई या जांच के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। जिला जेल कटनी में पहले भी सुविधाएं पहुंचाने और अवैध गतिविधियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस तरह की नामजद लिखित शिकायत ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। (MP News)
