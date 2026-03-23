जमीनों के दामों में बड़ा उछाल: 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन होगी लागू, 871 लोकेशनों पर दिखेगा असर

कटनी. जिले में 1 अप्रैल से लागू होने जा रही नई गाइडलाइन के साथ जमीनों के दामों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जिला मूल्यांकन समिति ने गाइडलाइन से अधिक दर पर हो रहे रजिस्ट्रेशन और बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिले की 1486 में से 871 लोकेशनों की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के लागू होते ही शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। सबसे ज्यादा असर कटनी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहां शहरी और ग्रामीण मिलाकर 280 लोकेशन प्रभावित हैं। खासतौर पर कटनी ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण यहां की जमीनों के दामों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है।

जिले में सबसे अधिक उछाल कटनी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहां करीब 20 लोकेशनों पर जमीन की कीमतों में 90 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है। कुल 36 लोकेशन ऐसी हैं जहां 90त्न तक बढ़ोतरी की जा रही है, जिनमें से आधे से ज्यादा कटनी ग्रामीण क्षेत्र में ही हैं। कटनी नगर ग्रामीण की भी 6 लोकेशन इस श्रेणी में शामिल हैं। इन क्षेत्रों में तेजी से हो रहे निर्माण, नई कॉलोनियों का विकास और शहरी विस्तार प्रमुख कारण माने जा रहे हैं, जिन प्रमुख गांवों और क्षेत्रों में अधिक वृद्धि होगी, उनमें कैलवारा खुर्द, छहरी, कैलवारा, जुहला, चाका, हिरवारा, गुलवारा, तखला, देवरी, गैतरा, इमलिया सहित अन्य शामिल हैं। इन इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में जमीन की मांग तेजी से बढ़ी है।