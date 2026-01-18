राखी गांव में पहुंचा तेंदुआ, ग्रामीण पर हमला कर भागा, दो मकानों के बीच फंसा, जबलपुर से रेस्क्यू करने बुलाई गई टीम

Leopard attack on man
कटनी/बहोरीबंद. वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत राखी में शनिवार देर शाम एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी से हडक़ंप मच गया। जंगल से सटे रमैया कुटी क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया और ग्रामीण अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीणों के अनुसार जंगल से सटे रमैया कुटी के पास बने दो मकानों के बीच की दीवार पर तेंदुआ फंस गया है। इसी दौरान तेंदुए ने दहाड़ मारी, जिससे ग्रामीण सहम उठे। मौके पर मौजूद लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। बताया जाता है कि इस दौरान तेंदुए ने संतोष काछी नामक ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी भीड़ एकत्र हो गई, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई।
तेंदुआ दिखने की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद स्लीमनाबाद थाना प्रभारी सुदेश सुमन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। देररात बहोरीबंद थाना से भी पुलिसबल राखी गांव भेजा गया।
ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के दो-तीन शावक भी हैं, जो भटिया के ऊपर के हिस्से में किसी सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं। रमैया कुटी, सुरयारी और बुढार भटिया क्षेत्र में तेंदुओं की आवाजाही पहले भी देखी जा चुकी है।
स्थानीय लोगों के अनुसार कुआं क्षेत्र के जंगल क्षेत्र में एक नहीं बल्कि तीन-चार तेंदुए मौजूद हैं, जो अक्सर राखी स्थित बड़े तालाब के पास पानी पीने और शिकार की तलाश में गांव की ओर आ जाते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से स्थायी समाधान और सतत निगरानी की मांग की है।
राखी गांव में दो घरों के बीच फंसे तेंदुआ फंसा हुआ है। तेंदुआ का रेस्क्यू ऑपरेशन के जबलपुर से टीम बुलाई गई है। जल्द ही तेंदुआ का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा वहीं दूसरी ओर तेंदुआ के शावकों के होने की जानकारी भी मिली है। भीड़-भाड़ की वजह से परेशानियां हो रही है। हालांकि पुलिस भीड़ भाड़ के नियंत्रित करने में जुटी हुई है।
