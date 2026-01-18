राखी गांव में पहुंचा तेंदुआ, ग्रामीण पर हमला कर भागा, दो मकानों के बीच फंसा, जबलपुर से रेस्क्यू करने बुलाई गई टीम

कटनी/बहोरीबंद. वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत राखी में शनिवार देर शाम एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी से हडक़ंप मच गया। जंगल से सटे रमैया कुटी क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया और ग्रामीण अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीणों के अनुसार जंगल से सटे रमैया कुटी के पास बने दो मकानों के बीच की दीवार पर तेंदुआ फंस गया है। इसी दौरान तेंदुए ने दहाड़ मारी, जिससे ग्रामीण सहम उठे। मौके पर मौजूद लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। बताया जाता है कि इस दौरान तेंदुए ने संतोष काछी नामक ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी भीड़ एकत्र हो गई, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई।