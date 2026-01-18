18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

राखी गांव में पहुंचा तेंदुआ, ग्रामीण पर हमला कर भागा, दो मकानों के बीच फंसा, जबलपुर से रेस्क्यू करने बुलाई गई टीम

बहोरीबंद वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत राखी की घटना, मौके पर तैनात हुई दो थानों की पुलिस व वनविभाग के अधिकारी

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Jan 18, 2026

Leopard attack on man

Leopard attack on man

कटनी/बहोरीबंद. वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत राखी में शनिवार देर शाम एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी से हडक़ंप मच गया। जंगल से सटे रमैया कुटी क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया और ग्रामीण अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीणों के अनुसार जंगल से सटे रमैया कुटी के पास बने दो मकानों के बीच की दीवार पर तेंदुआ फंस गया है। इसी दौरान तेंदुए ने दहाड़ मारी, जिससे ग्रामीण सहम उठे। मौके पर मौजूद लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। बताया जाता है कि इस दौरान तेंदुए ने संतोष काछी नामक ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी भीड़ एकत्र हो गई, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई।

वन विभाग व पुलिस मौके पर पहुंची

तेंदुआ दिखने की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद स्लीमनाबाद थाना प्रभारी सुदेश सुमन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। देररात बहोरीबंद थाना से भी पुलिसबल राखी गांव भेजा गया।

शावकों की मौजूदगी की भी सूचना

ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के दो-तीन शावक भी हैं, जो भटिया के ऊपर के हिस्से में किसी सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं। रमैया कुटी, सुरयारी और बुढार भटिया क्षेत्र में तेंदुओं की आवाजाही पहले भी देखी जा चुकी है।

कुआं के जंगल में कई तेंदुओं की आशंका

स्थानीय लोगों के अनुसार कुआं क्षेत्र के जंगल क्षेत्र में एक नहीं बल्कि तीन-चार तेंदुए मौजूद हैं, जो अक्सर राखी स्थित बड़े तालाब के पास पानी पीने और शिकार की तलाश में गांव की ओर आ जाते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से स्थायी समाधान और सतत निगरानी की मांग की है।

इनका कहना है

राखी गांव में दो घरों के बीच फंसे तेंदुआ फंसा हुआ है। तेंदुआ का रेस्क्यू ऑपरेशन के जबलपुर से टीम बुलाई गई है। जल्द ही तेंदुआ का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा वहीं दूसरी ओर तेंदुआ के शावकों के होने की जानकारी भी मिली है। भीड़-भाड़ की वजह से परेशानियां हो रही है। हालांकि पुलिस भीड़ भाड़ के नियंत्रित करने में जुटी हुई है।

देवेश गौतम, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बहोरीबंद

ये भी पढ़ें

852 लाख की लागत से अफसरों ने बनवा दिया पुल, अब रास्ता बनाने चार माह से जमीन मिलने का इंतजार
कटनी
Setu nigam bridge

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 06:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / राखी गांव में पहुंचा तेंदुआ, ग्रामीण पर हमला कर भागा, दो मकानों के बीच फंसा, जबलपुर से रेस्क्यू करने बुलाई गई टीम

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका टॉक शो में डॉक्टरों ने रखी बेबाक राय…: दवाओं की कीमत के साथ जीएसटी में मिले राहत, सुरक्षा जरूरी

Budget talk show doctors in katni
कटनी

सोने के बाद अब कटनी की धरती उगलेगी ‘काला सोना’, उमड़ार नदी के किनारे मिला कोयले का भंडार, GsI ने किया सर्वे

Coal Mine Discovered in Katni
कटनी

बजट से महिलाओं को बड़ी उम्मीदें: सुरक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण पर हो विशेष फोकस, महंगाई पर लगे रोक

Talk show in katni
कटनी

MP की धरती ने उगला ‘सोना’, नदी किनारे मिला हाई-क्वालिटी खनिज भंडार

coal reserve discovered in katni Umdar River gsi survey mp news
कटनी

डॉक्टर की सलाह: मरीज उबालकर पानी पीएं, हकीकत: अस्पताल में ही नहीं सुरक्षित पानी

Contaminated water
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.