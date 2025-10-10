Patrika LogoSwitch to English

कटनी

सीएम हेल्पलाइन में झूठी, आदतन शिकायत व ब्लैकमेलरों को नहीं तलाश पाए कई विभाग!

अबतक राजस्व, पुलिस, पंचायत व आबकारी विभाग में 34 आदतन शिकायतकर्ता आए सामने, अन्य विभाग जुटा रहे जानकारी, आठ दिन बाद भी नहीं तैयार हुई सूची, ऐसे शिकायतकर्ताओं पर क्या होनी है कार्रवाई अबतक नहीं हो पाया तय

3 min read

कटनी

image

Balmeek Pandey

Oct 10, 2025

CM helpline

CM helpline

कटनी. जिले व प्रदेश की जनता को घर बैठे मूलभूत सुविधाओं, योजनाओं का लाभ मिले, विकास कार्य में कोई गड़बड़ी न हो इसकी शिकायत हर आम से लेकर खास कर पाए इसके लिए सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 योजना वर्षों से चल रही है। इसका असर भी व्यापक है। निगरानी, जांच व कार्रवाई के साथ दोषियों पर कार्रवाई से लोगों में विश्वास बढ़ा है, लेकिन 25 सितंबर के सरकार के आदेश के बाद विभाग के फरमान ने शिकायतकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। अब हर विभाग में ऐसे शिकायकर्ताओं को लिस्टेड किया जा रहा है जो आदतन शिकायतर्ता, झूठी शिकायत करने वाले व ब्लैकमेलर की श्रेणी में हैं।
हालांकि जिले में 4 विभाग राजस्व, आबकारी, पुलिस व ग्राम पंचायतों के 34 लोग मिले हैं, जिनकी शिकायतें सर्वाधिक हैं। अधिकांश विभाग अभी तक सूची नहीं बना पाए हैं। सोशल मीडिया में अफवाह है कि लोग अब आदतन शिकायतें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी व नंबर ब्लॉक होंगे। हालांकि अभी नंबर ब्लॉक करने के कोई आदेश नहीं हैं। ऐसे में यह गौर करने वाली बात होगी कि पुलिस-प्रशासन सहित समस्त विभागों को यह जांचना होगा व दूसरे विभागों से क्रॉस चेक कराना होगा कि शिकायतकर्ता द्वारा की गईं शिकायतों में कितनी सत्यता है, ऐसा न हो कि सही शिकायत होने के बाद भी उसे आदतन बताकर ब्लॉक कर दिया जाए।

समाज सेवा की मिसाल: सैकड़ों अनाथ बेटियों की मां बनकर बदल रहीं तकदीर

यह है राजस्व व आबकारी की स्थिति

कटनी. राजस्व विभाग में 09 लोग चिन्हित किए गए हैं जो लगातार शिकायतें करते हैं व शिकायतों की संख्या अधिक है। इसमें छोटेलाल तिवारी 30, सोनेलाल कोरी 29, आशु पांडेय 26, पंकज यादव 23, सुशील 23, प्रतिभा यादव 21, रामचंद्र राय 21, चंद्रभान चौधरी 20 शिकायतें कर चुके हैं। इसी प्रकार आबाकारी विभाग में ज्यादा शिकायत करने वालों में 8 लोगों को शामिल किया गया है। इनमें से कुछ तो राजस्व विभाग की भी शिकायत कर चुके हैं। इसमें छोटेलाल तिवारी 30, आशु पांडेय 26, पंकज यादव 23, पूरनलाल दुबे 23, सुशील 23, प्रतिभा यादव 21, रामचंद्र राय 21, चंद्रभान चौधरी 20 शिकायतें कर चुके हैं।

पंचायतों में भी लगातार शिकायतें

ग्राम पंचायत में भी भ्रष्टाचार व मनमानी की शिकायतें कुछ लोग लगातार कर रहे हैं। हाल ही में 7 लोगों ने सर्वाधिक शिकायतें की हैं। इसमें छोटेलाल तिवारी 30, प्रतिभा यादव 21, रामचंद्र राय 21, संजय विश्वकर्मा 18, झल्लूराम विश्वकर्मा 18, मनीष खरे व रामजी दुबे 15-15 शिकायतें कर चुके हैं।

पुलिस में हो रहीं सर्वाधिक शिकायतें

पुलिस विभाग में कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्वाधिक शिकायतें कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे 10 लोगों को चिन्हित किया है जो बड़ी संख्या में शिकायतें की हैं। आकाश शर्मा 71, सोनेलाल कोरी 37, छोटेलाल तिवारी 31, विमल शुक्ला 31, राजाराम पटेल 30, कुलवीर सिंह 27, प्रीति बाई दाहिया 26, राजकुमार मिश्रा व सुशील ने 25-25 शिकायतें की हैं।

इन विभागों में भी हो रही ज्यादा शिकायतें

कई ऐसे विभाग में जिनमें भी सर्वाधिक शिकायतें हो रही हैं। इसमें नगर निगम व बिजली विभाग शामिल है। इसके अलावा कृषि उपज मंडी, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, खाद्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, श्रम विभाग, खनिज विभाग, उद्योग विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग सहित अन्य विभागों की शिकायतें हो रही हैं।

गोल्ड का भंडार, करोड़ों का निवेश फिर भी कटनी में हवाई पट्टी निर्माण योजना ‘बेजान’

संचालक ने यहा जारी किया था पत्र

बता दें कि संचालक सीएम हेल्पलाइन भोपाल संदीप आष्ठाना ने 25 सितंबर को 626 नंबर पत्र जारी कर कलेक्टरों से आदतन व झूठी शिकायतकर्ता की जानकारी मांग गई है। ऐसे शिकायतकर्ताओं पर कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित करने कहा गया है। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों एवं विभागों से भी समय-समय पर इस पर कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया है। विभाग के पत्र के बाद जिले में ऐसे आदतन, झूठी शिकायत करने वालों व ब्लैकमेलरों की लिस्ट बनाई जा रही है।

फैक्ट फाइल

  • 10 हजार औसतन हर माह हो रहीं हैं सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें।
  • 9552 शिकायतें 38 विभाग की सितंबर माह में हुईं हैं प्राप्त।
  • 5361 शिकायतें एल-1 में हैं पेंडिंग।
  • 1117 शिकायतें एल-2 में हैं पेंडिंग।
  • 4383 शिकायतें एल-3 में हैं पेंडिंग।
  • 1033 शिकायतें एल-4 में हैं पेंडिंग।
  • 11894 शिकायतें जिले में हैं पेंडिंग।

Published on:

10 Oct 2025 08:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / सीएम हेल्पलाइन में झूठी, आदतन शिकायत व ब्लैकमेलरों को नहीं तलाश पाए कई विभाग!

