सीएम हेल्पलाइन में झूठी, आदतन शिकायत व ब्लैकमेलरों को नहीं तलाश पाए कई विभाग!

कटनी. जिले व प्रदेश की जनता को घर बैठे मूलभूत सुविधाओं, योजनाओं का लाभ मिले, विकास कार्य में कोई गड़बड़ी न हो इसकी शिकायत हर आम से लेकर खास कर पाए इसके लिए सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 योजना वर्षों से चल रही है। इसका असर भी व्यापक है। निगरानी, जांच व कार्रवाई के साथ दोषियों पर कार्रवाई से लोगों में विश्वास बढ़ा है, लेकिन 25 सितंबर के सरकार के आदेश के बाद विभाग के फरमान ने शिकायतकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। अब हर विभाग में ऐसे शिकायकर्ताओं को लिस्टेड किया जा रहा है जो आदतन शिकायतर्ता, झूठी शिकायत करने वाले व ब्लैकमेलर की श्रेणी में हैं।

हालांकि जिले में 4 विभाग राजस्व, आबकारी, पुलिस व ग्राम पंचायतों के 34 लोग मिले हैं, जिनकी शिकायतें सर्वाधिक हैं। अधिकांश विभाग अभी तक सूची नहीं बना पाए हैं। सोशल मीडिया में अफवाह है कि लोग अब आदतन शिकायतें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी व नंबर ब्लॉक होंगे। हालांकि अभी नंबर ब्लॉक करने के कोई आदेश नहीं हैं। ऐसे में यह गौर करने वाली बात होगी कि पुलिस-प्रशासन सहित समस्त विभागों को यह जांचना होगा व दूसरे विभागों से क्रॉस चेक कराना होगा कि शिकायतकर्ता द्वारा की गईं शिकायतों में कितनी सत्यता है, ऐसा न हो कि सही शिकायत होने के बाद भी उसे आदतन बताकर ब्लॉक कर दिया जाए।