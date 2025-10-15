कटनी में बड़ी चोरी… 8 किलो चांदी, डेढ़ तोला सोना और नकदी लेकर फरार हुए चोर

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्लीमनाबाद क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, बावजूद इसके गश्त और निगरानी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस गश्त को सुदृढ़ किया जाए और 112 टीम की लापरवाही पर कार्रवाई हो। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया जाएगा।