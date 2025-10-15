कटनी में बड़ी चोरी… 8 किलो चांदी, डेढ़ तोला सोना और नकदी लेकर फरार हुए चोर

Major theft in Katni (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: कटनी जिले में अपराधियों के हौसले इन दिनों आसमान छू रहे हैं। गोलीबारी और लूट की वारदातें अब आम होती जा रही हैं। ताजा मामला स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम तेवरी का है, जहां भाव्या ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने सोमवार देर रात एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है लेकिन अब तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
जानकारी के अनुसार, देर रात दुकान में घुसे चोरों ने चोरी की कोशिश के दौरान जब एक युवक ने शोर मचाया तो चोरों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग की आवाज सुनकर क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस का 112 वाहन मौजूद था, फिर भी कर्मचारियों ने चोरों का पीछा करने से इनकार कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चोर करीब 8 किलो चांदी, डेढ़ तोला सोना और 20 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि 112 कर्मी तत्काल सक्रियता दिखाते, तो चोरों को पकड़ा जा सकता था।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। साथ ही एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ में जुटी है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि स्लीमनाबाद क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, बावजूद इसके गश्त और निगरानी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस गश्त को सुदृढ़ किया जाए और 112 टीम की लापरवाही पर कार्रवाई हो। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया जाएगा।
