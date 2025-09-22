कटनी में मच्छरों के काटने से नहीं हो रहा मलेरिया!: 10 वर्षों में 17 लाख की जांच, सिर्फ 2243 को निकला मलेरिया

कटनी. स्वास्थ्य विभाग के आकड़ों में मलेरिया रोग का ग्राफ पिछले पांच वर्षों से लगातार गिर रहा है। वर्ष 2016 में मलेरिया रोगियों की संख्या जहां 649 थी वहीं इस वर्ष 2025 में अबतक सिर्फ 09 मरीज मलेरिया पॉजीटिव पाए गए हैं। बीते 10 वर्षों के आकड़े और भी चौकाने वाले है। इस वर्षों में मलेरिया के संभावित 17 लाख 11 हजार 354 मरीजों का स्लाइड बनाकर परीक्षण तो किया गया लेकिन इनमें सिर्फ 2243 ही मलेरिया से पीडि़त मिले। हालांकि ये सिर्फ सरकारी आकड़े हैं लेकिन राहत देने वाले हैं। जानकारों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों द्वारा न तो रोगियों की जानकारी विभाग को भेजी जा रही है और न ही विभाग के अधिकारी जानकारी एकत्रित करने में रूचि ले रहे हैं। आलम यह है कि सरकारी आकड़ों में जिले में सबकुछ ठीकठाक चल रहा है। जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले मलेरिया के संभावित मरीजों की जांच विभाग द्वारा कराई जाती है। प्रतिवर्ष करीब 1 लाख 50 हजार से अधिक रक्त स्लाइड की जांच हो रही हैं और इनके आधार पर ही जिले में रोगियों की संख्या तय की जाती है।