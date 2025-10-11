सोमवार से जिले के बंद हो जाएंगे 10 सरकारी स्कूल, सांदीपनी विद्यालय में हुए मर्ज

Many schools merged into CM Rise School
कटनी. सोमवार संभवत: अगले सप्ताह से बड़वारा व रीठी क्षेत्र के 10 सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। इसकी मुख्य वजह यह है कि इन स्कूलों को सांदीपनी विद्यालय (सीएम राइज) में मर्ज कर दिया गया है। कलेक्टर की मुहर लगते ही स्कूलों का नियमित संचालन में शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सीएम राइज स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। जिले में बड़वारा, कटनी-झिंझरी, रीठी, कारीतलाई, बहोरीबंद, करेला में सीएम राइज संचालित हो रहे है। बड़वारा व रीठी में बने नए भवनों का बड़वारा से सीएम डॉ. मोहन यादव ने 18 सितंबर को लोकार्पण किया है। अब बड़वारा सांदीपनी विद्यालय में 7 स्कूलों को मर्ज किया गया है व रीठी सांदीपनी विद्यालय में 3 स्कूलों को मर्ज किया गया है।
बड़वारा सांदीपनी विद्यालय में शाप्रा शाला बड़वारा, शासकीय बालक माध्यमिक शाला बड़वारा, प्राथमिक शाला जगतपुर उमरिया, इपीएस माध्यमिक शाला बछरवारा, शसकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला लखाखेरा को मर्ज किया गया है। इसी प्रकार रीठी सांदीपनी विद्यालय में शासकीय प्राथमिक शाला ममार भटवा, शासकीय कन्या माध्यमिक शाला रीठी, शासकीय प्राथमिक शाला सिंघईया टोला को मर्ज कर दिया गया है। अब बड़वारा सीएम राइज में 1634 सीटों के विरुद्ध 1016 विद्यार्थी व रीठी स्कूल मं 1634 सीटों के विरुद्ध 807 छात्र-छात्रा अध्ययन करेंगे। यह प्रक्रिया 2.0 मॉडल के तहत अपनाई गई है। जनवरी माह से स्कूलों में बस व अन्य परिवहन की सुविधा शुरू होगी, जबतक बसें नहीं चल रहीं तबतक बच्चों के लिए परिवहन शुल्क दिया जा रहा है।
सांदीपनी विद्यालय (सीएम राइज) स्कूल में अगल सप्ताह से नियमित कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें पुरानी बिल्डिंग में कक्षा केजी-1, केजी-2 और कक्षा 1,2,3 लगेंगी। इसके अलावा कक्षा 4 से लेकर 12 तक नई बिल्डिंग में कक्षाएं लगेंगीं। कक्षाओं के पांच विंग होंगे। इसमें सेक्शन ए, बी, सी, डी, इ रहेगी।
सांदीपनी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। मर्ज होने वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों के मान से संख्या बढ़ेगी। बड़वारा सांदीपनी विद्यालय में अभी 28 शिक्षक हैं जो बढकऱ 54 हो जाएंगी और रीठी में 34 शिक्षक हैं जो बढकऱ 41 हो जाएंगी।
सरकार द्वारा निजी स्कूलों से कई गुना बेहतर सांदीपनी विद्यालय बनवाए गए हैं। 35 से 37 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक स्कूल में 86 कमरे बनवाए गए हैं जो अत्याधुनिक हैं। इसमें 53 कम्प्यूटर के साथ आइसीटी लैब, सभी संकायों की लैब, 25 स्मार्ट क्लास, सभी संकायों के लिए खास लैब, सीसीटी कैमरे, गार्डन, खेल मैदान, सुरक्षा आदि के इंतजाम हैं। बेहतर माहौल में अब बच्चे सांदीपनी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
सांदीपनी विद्यालय में 3 किमी रेंज वाले स्कूलों को मर्ज किया गया है। बड़वारा में 7 व रीठी में 3 स्कूलों को मर्ज किया गया है। अगले सप्ताह से मर्ज करने की पूरी प्रक्रिया होने के बाद विधिवत संचालन शुरू हो जाएगा। बेहतर सुविधा व संसाधन के बीच अब सीएम राइज में बच्चे अध्ययन करेंगे।
