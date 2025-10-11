Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

सोमवार से जिले के बंद हो जाएंगे 10 सरकारी स्कूल, सांदीपनी विद्यालय में हुए मर्ज

बड़वारा सीएम राइज में 1016 हो जाएगी दर्ज संख्या व रीठी में 807, 3 किलोमीटर के रेंज वाले स्कूल हो रहे मर्ज, निजी स्कूलों को दे रहे मात

2 min read

कटनी

image

Balmeek Pandey

Oct 11, 2025

Many schools merged into CM Rise School

Many schools merged into CM Rise School

कटनी. सोमवार संभवत: अगले सप्ताह से बड़वारा व रीठी क्षेत्र के 10 सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। इसकी मुख्य वजह यह है कि इन स्कूलों को सांदीपनी विद्यालय (सीएम राइज) में मर्ज कर दिया गया है। कलेक्टर की मुहर लगते ही स्कूलों का नियमित संचालन में शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सीएम राइज स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। जिले में बड़वारा, कटनी-झिंझरी, रीठी, कारीतलाई, बहोरीबंद, करेला में सीएम राइज संचालित हो रहे है। बड़वारा व रीठी में बने नए भवनों का बड़वारा से सीएम डॉ. मोहन यादव ने 18 सितंबर को लोकार्पण किया है। अब बड़वारा सांदीपनी विद्यालय में 7 स्कूलों को मर्ज किया गया है व रीठी सांदीपनी विद्यालय में 3 स्कूलों को मर्ज किया गया है।
बड़वारा सांदीपनी विद्यालय में शाप्रा शाला बड़वारा, शासकीय बालक माध्यमिक शाला बड़वारा, प्राथमिक शाला जगतपुर उमरिया, इपीएस माध्यमिक शाला बछरवारा, शसकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला लखाखेरा को मर्ज किया गया है। इसी प्रकार रीठी सांदीपनी विद्यालय में शासकीय प्राथमिक शाला ममार भटवा, शासकीय कन्या माध्यमिक शाला रीठी, शासकीय प्राथमिक शाला सिंघईया टोला को मर्ज कर दिया गया है। अब बड़वारा सीएम राइज में 1634 सीटों के विरुद्ध 1016 विद्यार्थी व रीठी स्कूल मं 1634 सीटों के विरुद्ध 807 छात्र-छात्रा अध्ययन करेंगे। यह प्रक्रिया 2.0 मॉडल के तहत अपनाई गई है। जनवरी माह से स्कूलों में बस व अन्य परिवहन की सुविधा शुरू होगी, जबतक बसें नहीं चल रहीं तबतक बच्चों के लिए परिवहन शुल्क दिया जा रहा है।

समाज सेवा की मिसाल: सैकड़ों अनाथ बेटियों की मां बनकर बदल रहीं तकदीर

यह लगेंगी कक्षाएं

सांदीपनी विद्यालय (सीएम राइज) स्कूल में अगल सप्ताह से नियमित कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें पुरानी बिल्डिंग में कक्षा केजी-1, केजी-2 और कक्षा 1,2,3 लगेंगी। इसके अलावा कक्षा 4 से लेकर 12 तक नई बिल्डिंग में कक्षाएं लगेंगीं। कक्षाओं के पांच विंग होंगे। इसमें सेक्शन ए, बी, सी, डी, इ रहेगी।

बढ़ जाएगी शिक्षकों की संख्या

सांदीपनी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। मर्ज होने वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों के मान से संख्या बढ़ेगी। बड़वारा सांदीपनी विद्यालय में अभी 28 शिक्षक हैं जो बढकऱ 54 हो जाएंगी और रीठी में 34 शिक्षक हैं जो बढकऱ 41 हो जाएंगी।

गोल्ड का भंडार, करोड़ों का निवेश फिर भी कटनी में हवाई पट्टी निर्माण योजना ‘बेजान’

बहुत खास हैं स्कूल

सरकार द्वारा निजी स्कूलों से कई गुना बेहतर सांदीपनी विद्यालय बनवाए गए हैं। 35 से 37 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक स्कूल में 86 कमरे बनवाए गए हैं जो अत्याधुनिक हैं। इसमें 53 कम्प्यूटर के साथ आइसीटी लैब, सभी संकायों की लैब, 25 स्मार्ट क्लास, सभी संकायों के लिए खास लैब, सीसीटी कैमरे, गार्डन, खेल मैदान, सुरक्षा आदि के इंतजाम हैं। बेहतर माहौल में अब बच्चे सांदीपनी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

वर्जन
सांदीपनी विद्यालय में 3 किमी रेंज वाले स्कूलों को मर्ज किया गया है। बड़वारा में 7 व रीठी में 3 स्कूलों को मर्ज किया गया है। अगले सप्ताह से मर्ज करने की पूरी प्रक्रिया होने के बाद विधिवत संचालन शुरू हो जाएगा। बेहतर सुविधा व संसाधन के बीच अब सीएम राइज में बच्चे अध्ययन करेंगे।
अभय जैन, एडीपीसी रमसा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 07:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / सोमवार से जिले के बंद हो जाएंगे 10 सरकारी स्कूल, सांदीपनी विद्यालय में हुए मर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सडक़ नहीं भ्रष्टाचार की मिसाल!: गुणवत्ता ऐसी की 6 माह भी नहीं टिक पाई 10 करोड़ की 9.2 किमी सडक़

corruption in road construction
कटनी

MP की सड़क बनी भ्रष्टाचार की मिसाल! 6 महीने भी नहीं टिकी करोड़ो की रोड

poor quality road construction corruption katni pwd mp news
कटनी

रिवरफ्रंट में भ्रष्टाचार!: पहली ही बारिश में धंसी करोड़ों रुपए की पिचिंग, कांक्रीट भी टूटा, पाथ-वे क्षतिस्ग्रत, पेड़ नदी में बहे

Corruption in riverfront project katni
कटनी

सीएम हेल्पलाइन में झूठी, आदतन शिकायत व ब्लैकमेलरों को नहीं तलाश पाए कई विभाग!

CM helpline
कटनी

बेपरवाह सिस्टम: इस जिले में सरकारी अस्पतालों में सप्लाई वालीं 6 सिरप व दवाएं जांच में पाईं अमानक, हड़कंप

Substandard medicines supplied to Katni hospital
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.