व्यापारी के घर रात में घुसे बदमाश, मां को धमकाते हुए बोले-कहां हैं लड़का, पुलिस पर गम्भीर आरोप

कटनी. शहर के व्यापारी राकेश मोटवानी ने पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर विनय वीरवानी और उसकी गैंग से जान-माल को गंभीर खतरा होने की शिकायत की है। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते डेढ़ वर्ष में उनके और उनके परिवार के साथ छह गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। राकेश मोटवानी के अनुसार करीब डेढ़ वर्ष पूर्व कायरा ब्यूटी कलेक्शन नामक उनकी दुकान पर विनय वीरवानी के कहने पर उसके 15 गुर्गों ने मारपीट की थी। इस घटना की एफआईआर दर्ज कराने वे कटनी कोतवाली पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जबकि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध था।

इसके बाद 31 जनवरी 2025 को डॉ. पाल गली, बरही रोड के पास बंदूक की नोक पर मारपीट की गई, जिसकी एफआईआर कोतवाली में दर्ज है। गंभीर हालत में उन्हें पहले जबलपुर और फिर मुंबई इलाज के लिए भेजा गया। इलाज के दौरान भी गैंग द्वारा केस वापस लेने की धमकियां दी जाती रहीं। रॉकी का कहना है कि 11 जनवरी की रात करीब 1.50 बजे बदमाशों ने घर का ताला तोडकऱ प्रवेश किया। उस समय घर में 60 वर्षीय मां राखी मोटवानी, 65 वर्षीय पिता सुरेश मोटवानी और 40 वर्षीय दिव्यांग बहन ज्योति मोटवानी मौजूद थीं। बदमाशों ने चाकू दिखाकर परिवार को धमकाया, अलमारी का लॉकर तोड़ा और जेवरात लूटकर फरार हो गए। जाते समय धमकी दी गई कि यदि समझौता नहीं किया गया तो अंजाम और बुरा होगा।