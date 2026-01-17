17 जनवरी 2026,

शनिवार

कटनी

व्यापारी के घर रात में घुसे बदमाश, मां को धमकाते हुए बोले-कहां हैं लड़का, पुलिस पर गम्भीर आरोप

पीडि़त ने एसपी से लगाई गुहार, विनय वीरवानी गैंग से बताया जान-माल का खतरा, लगातार हमलों और लूट की घटनाओं के बाद भी शिकायत पर माधवनगर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई नहीं

कटनी

Balmeek Pandey

Jan 17, 2026

कटनी. शहर के व्यापारी राकेश मोटवानी ने पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर विनय वीरवानी और उसकी गैंग से जान-माल को गंभीर खतरा होने की शिकायत की है। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते डेढ़ वर्ष में उनके और उनके परिवार के साथ छह गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। राकेश मोटवानी के अनुसार करीब डेढ़ वर्ष पूर्व कायरा ब्यूटी कलेक्शन नामक उनकी दुकान पर विनय वीरवानी के कहने पर उसके 15 गुर्गों ने मारपीट की थी। इस घटना की एफआईआर दर्ज कराने वे कटनी कोतवाली पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जबकि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध था।
इसके बाद 31 जनवरी 2025 को डॉ. पाल गली, बरही रोड के पास बंदूक की नोक पर मारपीट की गई, जिसकी एफआईआर कोतवाली में दर्ज है। गंभीर हालत में उन्हें पहले जबलपुर और फिर मुंबई इलाज के लिए भेजा गया। इलाज के दौरान भी गैंग द्वारा केस वापस लेने की धमकियां दी जाती रहीं। रॉकी का कहना है कि 11 जनवरी की रात करीब 1.50 बजे बदमाशों ने घर का ताला तोडकऱ प्रवेश किया। उस समय घर में 60 वर्षीय मां राखी मोटवानी, 65 वर्षीय पिता सुरेश मोटवानी और 40 वर्षीय दिव्यांग बहन ज्योति मोटवानी मौजूद थीं। बदमाशों ने चाकू दिखाकर परिवार को धमकाया, अलमारी का लॉकर तोड़ा और जेवरात लूटकर फरार हो गए। जाते समय धमकी दी गई कि यदि समझौता नहीं किया गया तो अंजाम और बुरा होगा।

यह भी है आरोप

परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद माधवनगर पुलिस ने मौके पर गंभीरता नहीं दिखाई और घेराबंदी भी नहीं की। हैरानी की बात यह है कि एक सप्ताह बाद भी माधवनगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उल्टा शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जा रहा है। व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक से परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा देने, लंबित एफआईआर दर्ज कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो किसी भी समय बड़ा अनहोनी हो सकती है।

वर्जन

जिस समय की घटना बताई जा रही है उस समय कुछ दूरी पर पुलिस मौजूद थी। इसके यहां के कैमरे भी कई दिनों से बंद हैं। आसपास के कैमरों में कोई नहीं दिख रहा। रॉकी की मां का कहना है कि कोई घुसा था व छोटे लडक़े को पूछ रहा था। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है।

संजय दुबे, थाना प्रभारी माधवनगर।

Published on:

17 Jan 2026 09:35 am

व्यापारी के घर रात में घुसे बदमाश, मां को धमकाते हुए बोले-कहां हैं लड़का, पुलिस पर गम्भीर आरोप

