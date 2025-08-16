Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

भाजपा विधायक ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया ‘उल्टा तिरंगा’, वीडियो हुआ वायरल

MP News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले की विजयराघवगढ़ सीट से विधायक संजय पाठक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें वह उल्टा तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं।

कटनी

Himanshu Singh

Aug 16, 2025

sanjay pathak

MP News: मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कटनी जिले की विजयराघवगढ़ सीट से भाजपा विधायक संजय पाठक ने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में उल्टा फहरा झंडा फहरा दिया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ध्वजारोहण के दौरान तिरंगे की केसरिया पट्टी नीचे की ओर थी।

हालांकि, कार्यक्रम के दौरान एसडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद थे। मगर इस गलती पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस घटना पर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। यह पूरी घटना विजयराघवगढ़ किले की है।

एसडीएम ने दी सफाई

पूरे मामले पर विजयराघवगढ़ एसडीएम महेश मंडलोई ने कहा कि मामला गंभीर है। हमारे संज्ञान में एक वीडियो सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है। यह सिर्फ प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 03:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / भाजपा विधायक ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया ‘उल्टा तिरंगा’, वीडियो हुआ वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.