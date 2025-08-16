भाजपा विधायक ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया ‘उल्टा तिरंगा’, वीडियो हुआ वायरल

MP News: मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कटनी जिले की विजयराघवगढ़ सीट से भाजपा विधायक संजय पाठक ने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में उल्टा फहरा झंडा फहरा दिया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ध्वजारोहण के दौरान तिरंगे की केसरिया पट्टी नीचे की ओर थी।



हालांकि, कार्यक्रम के दौरान एसडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद थे। मगर इस गलती पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस घटना पर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। यह पूरी घटना विजयराघवगढ़ किले की है।