भाजपा विधायक ‘संजय पाठक’ को आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा ‘जेल’…जीतू पटवारी का बड़ा दावा

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बहोरीबंद में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरुवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे। यहां पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने विजयरावगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक को आड़े हाथों ले लिया।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि विधायक संजय पाठक को जेल जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। 400 करोड़ रायल्टी मामले में उन्होंने हाईकोर्ट के जज को खरीदने की कोशिश की है यह बात खुद जज ने कहीं है। यह अपने आप में अपराध है। इसके लिए उन्हें जेल जाना चाहिए। कांग्रेस जल्द ही इस प्रकरण की शिकायत करेगी।
आगे पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में रेत, बजरी और कोयले का खनन चल रहा है। शासन -प्रशासन को माफियाओं ने घेर लिया है। कलेक्टर जनता की बजाय उद्योगपतियों की ड्यूटी कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में माफियाओं का राज है।
दरअसल, बीते दिनों जबलपुर की सिहोरा तहसील में अवैध खनन पर विधायक के परिवार की फर्म पर लगाई 443 करोड़ की पेनल्टी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो विधायक पाठक ने सुनवाई करने वाले जस्टिस को ही अप्रोच कर लिया। जस्टिस विशाल मिश्रा ने कोर्ट की ऑर्डर शीट में लिखा कि ‘विधायक पाठक उनसे इस मामले में सीधे फोन कर चर्चा करने की कोशिश की। इसलिए मैं इस केस की सुनवाई करने का इच्छुक नहीं हूं।’ जस्टिस मिश्रा ने मामले की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया है। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए केस को चीफ जस्टिस के पास भेजा है।