MP में फिर पेशाब कांड, दलित और उसकी मां को बेरहमी से पीटा 6 दिन में अपमान की तीसरी वारदात

MP News
MP News: स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मटवारा में खनन का विरोध करने पर दलित युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। सरपंच के बेटे ने पीड़ित के मुंह पर पेशाब कर (Madhya Pradesh urination case) अपमानित किया। पुलिस ने सरपंच सहित चार आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पीड़ित ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि घटना 13 अक्टूबर को ग्राम पंचायत मटवारा में हुई।
वह अपने खेत के पास रमगढ़ा पहाड़ी पर हो रहे शासकीय भूमि के अवैध उत्खनन का विरोध कर रहे थे। इस दौरान राम बिहारी हल्दकार ने जातिसूचक शब्द कहे। जान से मारने की धमकी दी।
लौटते समय सरपंच रामानुज पांडेय, उनके बेटे पवन पांडेय, भतीजे सतीश और अन्य ने उसे रोककर लात-घूंसों और लोहे की रॉड से पीटा। पीड़ित ने बताया कि पवन ने उसके मुंह पर पेशाब कर अपमान किया।
बीच-बचाव (Madhya Pradesh urination case) के लिए आई उसकी मां को भी बाल पकड़कर घसीटा गया। मारपीट की गई। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आरोपियों ने धमकी दी कि यदि थाने में रिपोर्ट की मार देंगे। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीन दिन इलाज हुआ। सोशल मीडिया पर घटना वायरल होने के बाद भीम आर्मी ने गुरुवार को स्लीमनाबाद थाने में एफआइआर की मांग की।
पुलिस ने मटवारा सरपंच रामानुज पांडेय, उसके बेटे पवन पांडेय, भतीजे सतीश और रामबिहारी हल्दकार के खिलाफ केस दर्ज किया। एएसपी संतोष डेहरिया के अनुसार गिरफ्तारी (Madhya Pradesh urination case) जल्द की जाएगी
बता दें कि एमपी में 6 दिन में शर्मसार करने वाली ये तीसरी घटना है। 11 अक्टूबर को दमोह में जहां पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को मंदिर में बुलाकर पैर धुलवाने और उसी पानी को पीने को मजबूर करने की शर्मसार घटना सामने आई,
वहीं शर्मसार करने वाले इस कांड में कांग्रेस विधायक ने पीड़ित के चाचा के कान में अगली बार मैला खा लेेना कहकर एक बार फिर शर्मिंदा कर दिया। अब एक बार फिर पेशाब कांड की इस घटना पूरी मानवता को फिर से शर्मसार कर दिया है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग