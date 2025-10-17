MP में फिर पेशाब कांड, दलित और उसकी मां को बेरहमी से पीटा 6 दिन में अपमान की तीसरी वारदात

बीच-बचाव (Madhya Pradesh urination case) के लिए आई उसकी मां को भी बाल पकड़कर घसीटा गया। मारपीट की गई। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आरोपियों ने धमकी दी कि यदि थाने में रिपोर्ट की मार देंगे। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीन दिन इलाज हुआ। सोशल मीडिया पर घटना वायरल होने के बाद भीम आर्मी ने गुरुवार को स्लीमनाबाद थाने में एफआइआर की मांग की।